¿Quién ha dicho que los pañuelos no son para el verano? Vale que el ascenso de temperaturas no invita a llevar un pañuelo de la forma tradicional, pero hay muchas formas originales de llevar un pañuelo en tus looks de verano. Sobre todo este verano, que los pañuelos más top de los 90, las bandanas, vuelven a ser tendencia. Sobre todo después de haber visto los pañuelos de Zara de 10 euros que llevarás de mil formas en tus looks de verano.

Ahora estamos un poco obnubiladas con las rebajas de Zara y parece que el árbol no nos deja ver el bosque, pero damos gracias al señor Amancio por habernos descubierto estos pañuelos súper ideales para nuestros outfits de verano. Con esto queremos decir que los pañuelos de Zara no pertenecen a las rebajas, pero tampoco es que nos importe mucho porque su precio es bastante económico (9,99 euros).

Con originales estampados y confeccionados en seda, los pañuelos de Zara son ideales para llevarlos de mil formas distintas en tus looks de verano. Podrás llevarlos como complemento en alguno de tus peinados estivales, a modo de top con unos pantalones wide leg blancos, como un cinturón, como un turbante... Sólo tendrás que usar tu imaginación para hacer que los pañuelos de Zara de 10 euros se conviertan en ese complemento de tu outfit capaz de llevarlo a otro nivel.

Sabemos que un pañuelo tiene el don de darle a un estilismo ese toque que le falta para ser sobresaliente y, en ese sentido, apostar por uno de los pañuelos que nos proponen desde Zara nos parece una buena opción. Olvídate de llevar el clásico pañuelo al cuello y sácale todo el partido a este complemento ideal e irresistible y ahora súper económico gracias a las propuestas de pañuelos que nos hacen desde Zara. Nosotras ya tenemos nuestro pañuelo de verano favorito y tenemos súper claro cómo lo vamos a llevar, descubre cuál es el tuyo y márcate el lookazo del verano.

10 formas de llevar los pañuelos de Zara en tus looks de verano

Enlazado en una trenza de espiga.

A modo de top.

Como una diadema.

En el cuello.

En el asa del bolso.

Atado en la muñeca.

En una coleta.

Rodeando el moño.

A modo de bandana.

Como cinturón.

Pañuelo satinado de color amarillo de Zara

El pañuelo satinado de color amarillo de Zara tiene un precio de 9,95 euros.

Pañuelo de flores de Zara

El pañuelo de flores de Zara tiene un precio de 9,95 euros.

Pañuelo de flores rojas de Zara

El pañuelo de flores rojas de Zara tiene un precio de 9,95 euros.

Pañuelo con estampado malva de Zara

El pañuelo con estampado malva de Zara tiene un precio de 9,95 euros.

Pañuelo con estampado tropical de Zara

El pañuelo con estampado tropical de Zara tiene un precio de 9,95 euros.

Pañuelo rosa con estampado de flores de Zara

El pañuelo rosa con estampado de flores de Zara tiene un precio de 7,95 euros.