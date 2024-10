Primark tiene el vestido de invitada perfecto para no pasar frío en tus bodas de otoño por sólo 20 euros

Nada peor que la climatología no acompañe en una boda de otoño. En primer lugar, por los novios, que sufren con cada gota que cae del cielo aunque sea maravilloso para llenar los pantanos. En segundo lugar, para las invitadas, que tienen que pensar en un look alternativo para no pasar frío. Nada que no tenga solución si sabemos buscar entre las firmas low cost para dar con un look de invitada que se ajuste a las tendencias más actuales, a las necesidades climáticas y no suponga un gran desembolso económico. En ese sentido, el hallazgo que hemos hecho en Primark nos parece perfecto para solucionar el look de invitada en una boda con frío este otoño.

Este vestido de invitada, perteneciente a la colección Paula Echevarría x Primark, es un diseño midi que ofrece una mezcla de estilo y funcionalidad a partes iguales. Tienes las mangas largas, perfecto para un boda con frío, es de uno de los colores más en tendencia del otoño, el marrón, y cuenta con un favorecedor pliegue que estiliza la figura. Además, el precio de este look de invitada que te salva del frío en las bodas de otoño es sólo de 20. ¿Vas a pasar frío en tu próxima boda?

Así es el vestido de invitada de Primark perfecto para las bodas con frío

Perteneciente a la colección Paula Echevarría x Primark, este diseño es una pieza midi ajustada de corte elegante y sofisticado, ideal para eventos otoñales. El diseño destaca por sus mangas largas, perfectas para combatir las bajas temperaturas, y un detalle fruncido en un lateral, que añade textura y estiliza la silueta, creando una figura armoniosa y favorecedora. El vestido está confeccionado en un tono marrón, uno de los colores más en tendencia de esta temporada, que resalta la elegancia atemporal de la pieza y permite combinarlo con accesorios dorados o en tonos neutros para un look impecable. El vestido tiene un precio de 20 euros.

Cómo combinar el vestido de invitada de Primark

Aunque el diseño del vestido es sencillo, su versatilidad te permitirá crear combinaciones más atrevidas y elegantes. A la hora de elegir los complementos, las tonalidades doradas envejecidas funcionan maravillosamente para pendientes y brazaletes, añadiendo un toque de glamour clásico. Si deseas dar un giro más actual y original a tu look, opta por unos stilettos en animal print, que añaden dinamismo sin perder elegancia. Para las que prefieren un enfoque más tradicional, los tonos nude y negro son siempre una apuesta segura. Unos zapatos en cualquiera de estos colores aportan el toque sofisticado sin restar protagonismo al vestido.

El remate perfecto para la invitada ideal: la capita de terciopelo

Las capas de terciopelo son el complemento perfecto para aportar elegancia y un toque clásico a los looks de invitada, especialmente en bodas otoñales o invernales. Además de ser sofisticadas, resultan prácticas para combatir el frío de manera estilosa. Estos son algunos tipos de capitas de terciopelo que puedes llevar como invitada.

Capita corta : Este tipo de capa se caracteriza por su longitud que llega justo por debajo de los hombros o a la altura de la cintura. Ideal para acompañar vestidos midi o largos, la capita corta de terciopelo es perfecta si quieres lucir el vestido sin ocultar demasiado del diseño. Suele llevarse sobre los hombros.

: Este tipo de capa se caracteriza por su longitud que llega justo por debajo de los hombros o a la altura de la cintura. Ideal para acompañar vestidos midi o largos, la capita corta de terciopelo es perfecta si quieres lucir el vestido sin ocultar demasiado del diseño. Suele llevarse sobre los hombros. Capita tipo bolero : El bolero de terciopelo tiene una estructura un poco más rígida y se ajusta al cuerpo, cubriendo únicamente los hombros y parte superior del pecho. Este tipo de capita es perfecta si buscas algo minimalista que aporte elegancia sin restar protagonismo al vestido.

: El bolero de terciopelo tiene una estructura un poco más rígida y se ajusta al cuerpo, cubriendo únicamente los hombros y parte superior del pecho. Este tipo de capita es perfecta si buscas algo minimalista que aporte elegancia sin restar protagonismo al vestido. Capa larga o maxi capa : Este tipo de capa se extiende hasta los tobillos, creando una sensación de fluidez y movimiento espectacular. Las maxicapas aportan un aire muy glamuroso y sofisticado y pueden elevar un look sencillo a algo digno de una alfombra roja.

: Este tipo de capa se extiende hasta los tobillos, creando una sensación de fluidez y movimiento espectacular. Las maxicapas aportan un aire muy glamuroso y sofisticado y pueden elevar un look sencillo a algo digno de una alfombra roja. Capita de terciopelo con cierre broche o lazo : Una capita de terciopelo con cierre frontal (broche o lazo) es una opción cómoda y funcional, ya que se mantiene en su sitio durante todo el evento. Este tipo de capa suele ser corta o de longitud media, y el detalle del cierre puede ser un broche dorado, de perlas o un lazo de terciopelo que aporta un toque coqueto.

: Una capita de terciopelo con cierre frontal (broche o lazo) es una opción cómoda y funcional, ya que se mantiene en su sitio durante todo el evento. Este tipo de capa suele ser corta o de longitud media, y el detalle del cierre puede ser un broche dorado, de perlas o un lazo de terciopelo que aporta un toque coqueto. Capita con mangas: Para una opción más abrigada y estructurada, las capitas de terciopelo con mangas son perfectas. Cubren los hombros, los brazos y parte del torso, aportando calor sin sacrificar elegancia.

Vestido de invitada de Primark. / Primark

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Primark perfecto para una boda con frío tiene un precio de 20 euros.

