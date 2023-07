Rocío Osorno confirma con un conjunto de Zara que los lunares son siempre para el verano.

Ser andaluza debe imprimir carácter, sobre todo a la hora de configurar los looks. Prueba de ello es Rocío Osorno, que después de confirmar que es la mejor invitada del verano, se acaba de marcar un lookazo con un conjunto de Zara con los lunares como protagonista. Al igual que los sombreros con los que las sevillanas combaten el calor, los lunares parecen brotar del espíritu de las andaluzas para convertirse en el estampado más top de éste y todos los veranos. Por eso, el conjunto de Zara de Rocío Osorno nos parece una propuesta tan interesante.

No es que vaya a ocurrir como con el conjunto más bonito del verano de Rocío Osorno, que nada más compartirlo en su cuenta de Instagram se agotó, pero sí que es la confirmación de que los lunares son, sin duda, el estampado rey del verano.

A pesar de que parezca un estampado más propio de la primavera (por aquello de la proximidad con la Feria de Abril), Rocío Osorno confirma con este conjunto de Zara que los lunares siempre son para el verano. Elegantes y con mucha personalidad, los lunares no sólo son un estampado que sube de nivel cualquier look (sobre todo cuando se trata de lunares blancos sobre un fondo oscuro), también son perfectos para presumir de bronceado. Algo que siempre se intenta potenciar a través de determinados looks.

En el caso del conjunto de lunares de Zara, cabía pensar que se trataba de un mono, pero lo cierto es que se trata de una blusa y unos pantalones. La blusa se presenta en una versión con nudo en la zona del frontal, escote de pico y cuellos con solapas. En el caso de los pantalones, a diferencia de la tónica dominante de estas temporadas, no se trata de un diseño wide leg, más bien es una propuesta de corte recto, también muy favorecedora. A la hora de combinar el conjunto de lunares de Zara de Rocío Osorno, la apuesta por algún detalle en rojo es clave.

Así es el conjunto de lunares de Zara de Rocío Osorno

"Lo que me gusta a mí un luna. No me puedo resistir", escribía la influencer sevillana en su perfil de Instagram. Este estampado es uno de sus puntos fuertes y predilectos y estamos encantadas de que siempre apueste por este tipo de propuestas. Sus looks de lunares nos inspiran tanto para la Feria de Abril de Sevilla, como para cualquier boda o para un look de día a día. Rocío Osorno juga con un cinturón para enmarcar su cintura y unas alpargatas de esparto a tono con el azul del conjunto de Zara, cuyos precios son 29,95 euros, en el caso de los pantalones, y de 25,95 euros, en el caso de la blusa.