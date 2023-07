Rocío Osorno confirma en París que es la mejor invitada de este verano y todos los que nos quedan.

Rocío Osorno se ha convertido en la mejor vestida por muchas razones y en los últimos tiempos ha demostrado ser la musa de estilo más inspiradora de Instagram en los últimos meses. Lo mismo nos descubre los mejores looks para combatir con estilo la ola de calor, que se convierte en la invitada con más estilo con looks low cost.

Aunque esperábamos verla con el mono con capa que las invitadas con más estilo han agotado, Rocío Osorno acaba de marcarse los mejores looks de invitada de este verano y de todos los que quedan por venir. De su propia colección (que esta temporada ha dejado looks antológicos), los vestidos con lo que Rocío Osorno se ha convertido en la mejor invitada del verano son dignos de alfombra roja.

Además de ser espectaculares, los vestidos de Rocío Osorno con lo que confirma que es la mejor invitada del verano son todavía más glamurosos por el entorno en el que la influencer ha presentado ambos diseños. Con la Torre Eiffel de fondo y un espectacular vestido rojo, Rocío Osorno confirmaba en París que es la invitada más estilosa. Sólo hay que leer los comentarios del post en los que se puede leer lo especial que es para sus seguidoras este lookazo. "Favorito inmediatamente", se leía en uno de los mensajes que le dejaba una seguidora.

El segundo de los looks con los que Rocío Osorno demuestra que es la invitada perfecta parece sacado del fondo del mar. Como si de una sirena se tratase, Rocío Osorno luce perfecta con un vestido en tonos turquesas y pailletes, capa y un corte griego muy favorecedor. Nada más verlo, sus seguidoras desataban la locura. No es de extrañar, el vestido de Rocío Osorno es perfecto para presumir de moreno en las boras de verano.

Así es el vestido rojo de Rocío Osorno que la convierte en la mejor invitada del verano

Largo, con mangas mariposas y en tamaño XXL, el vestido rojo de Rocío Osorno es perfecto para la invitada que busca marcar la diferencia con su look. El rojo es siempre un acierto y en este caso, más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

Así es el vestido turquesa de Rocío Osorno que la convierte en la mejor invitada del verano

"Nunca hubiese dicho que me gustaría tanto este vestido en color turquesa... ¡Está claro que de vez en cuando hay que arriesgar porque es que me encanta tanto! Es de mi colección, está en fucsia en la web pero lo hacemos personalizado en un montón de tonos, ahora incluso hemos conseguido el tejido en amarillo, naranja y son realmente bonitos. ¿En qué color os gustaría más? Lo mismo me sorprendo, pero ahora mismo me tiro al turquesa de cabeza", se podía leer en su perfil de Instagram.