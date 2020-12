Las sandalias joya de Stradivarius definitivas para hacer que tu 'look' de Navidad sea una fantasía

A estas alturas ya tenemos claro que la Navidad va a ser muy diferente a la de otros años, pero también tenemos perfectamente interiorizado que, a pesar de las peculiaridades, este año vamos a darlo todo con nuestro look de Navidad. Sobre todo los días más señalados, en los que tal vez no vayamos a salir de casa pero en los que queremos sentirnos las reinas del glamour.

A pesar de que no vayamos a lucir nuestro modelazo en ninguna fiesta, tenemos claro cómo queremos vestir esta Navidad. Mucho brillibrilli, lentejuelas y una buena dosis de dorado son las bases de nuestro look de fiesta navideño. Tal vez tengas pensado reutilizar algún modelo de años anteriores o puede que hayas apostado por algún vestido low cost, pero lo que seguro que no te has planteado son los zapatos que que te vas a poner.

A la hora de buscar un calzado para el look de Navidad siempre hemos intentado que el diseño no esté reñido con la comodidad. Durante las fiestas de Navidad solemos bailar y estamos mucho tiempo de pie, por lo que muchas veces optamos por un calzado que sea más cómodo y menos sofisticado. Este año, que vamos a pisar poco la calle, la comodidad no es un problema. Las restricciones, los horarios y las normas de seguridad invitan a permanecer en casa para ser responsables y, en caso de desplazamiento, deberemos estar en casa (como Cenicienta) a la hora estipulada.

A pesar de que todo eso nos limite, también tiene como resultado que no tengamos que preocuparnos por nuestro dolor de pies. Ese que cada Navidad nos trae de cabeza cuando llevamos demasiado tiempo con los tacones puestos. Por eso, este año se nos antoja perfecto para calzarnos los taconazos más ideales del mundo mundial y convertir nuestro look de Navidad en una absoluta fantasía. Si tienes pensado comprarte unos, nosotras hemos encontrado unas sandalias con las que vas a triunfar esta Navidad y todas las que vengan. Son de Stradivarius, están elaboradas con terciopelo, tienen incrustaciones joya y ahora, además, están rebajadas.

Sandalias de tacón, con plataforma y en terciopelo

Vale que hemos afirmado que la comodidad este año no es un aspecto muy a tener en cuenta porque nos vamos a mover poco en Navidad, pero es un aspecto que tampoco debemos dejar a un lado. Sobre todo porque cuando compramos unos zapatos lo hacemos pensando en darles mucha utilidad. Por eso, los que hemos encontrado en Stradivarius nos parecen absolutamente maravillosos.

Tienen un tacón bastante elevado, que se compensa con una enorme plataforma para que podamos llevar taconazos sin morir en el intento. Las que hemos usado alguna vez este tipo de sandalias sabemos que la plataforma y el tacón ancho hacen que el zapato sea casi tan cómodo como una zapatilla deportiva (palabra de experta en dolor de pies). Pero eso no es lo que nos ha enamorado de estas sandalias, que también, lo que nos ha encantado es su confección en terciopelo y las pequeñas incrustaciones que adornan todo el zapato, haciendo que estas sandalias sean las definitivas a la hora de conseguir un lookazo en Navidad.

De color negro, se nos antojan perfectas para darle un aire más sofisticado a un estilismo sencillo. Un LBD, un traje sastre de color negro, una falda lápiz con una blusa de mangas abullonadas... Puedes elegir el outfit que más te guste este Navidad, con el que te sientas más cómoda o ese look tan sencillo con el que pasas desapercibida pero que a ti te gusta tanto.

Elijas lo que elijas, con estas sandalias joya de Stradivarius le estarás dando un toque súper glamuroso a tu look. Además, son tan ideales y tan cómodas, que podrás usarla para cualquier evento en el que te apetezca ir sencilla y apostar porque los complementos sean tu punto fuerte. Tienes que saber que ahora las sandalias cuentan con un 30% de descuento y tienen un precio de 25,19 euros.