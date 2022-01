Los vaqueros de Mango que hacen tipazo a altas y bajitas, el básico que fichar en rebajas.

Hay una regla no escrita que dice que nunca se tienen suficientes blusas, vestidos negros y, como no podía ser de otra forma, vaqueros. En lo que a blusas de primavera (que no es que sean exclusivas de la estación, es que creemos que es el mejo momento para apostar por ellas) ya tenemos hecho un máster, de hecho, hasta hemos fichado la blusa de cuadros vichy más bonita de la temporada. Pero si hablamos de vaqueros tenemos que subir de nivel.

Siempre buscando encontrar aquellos que nos hagan tipazo, a veces resulta complicado dar con unos que nos sienten a altas y bajitas por igual, al menos hasta el momento. Si ya habíamos encontrado los pantalones baratos que favorecen a las bajitas, no era de extrañar que en cuestión de tiempo encontrásemos los vaqueros que hacen tipazo a altas y bajitas y que son el básico que hay que fichar en rebajas, porque, además, tienen descuento.

Es difícil que unos vaqueros sienten igual de bien a todos los cuerpos, sobre todo ahora que hay gran variedad de cortes y tiros. Por eso, haber encontrado estos vaqueros en Mango, que hacen tipazo a altas y bajitas, nos parece una fantasía total y absoluta. De ahí que sean el básico que fichar en rebajas.

Disponibles en 5 colores (en Mango saben del poder de sus vaqueros), estos pantalones resultan igual de favorecedores a altas y bajitas por sus propias características. Ya hemos dicho que los pantalones wide leg resultan muy favorecedores, pero no hay que olvidar que los skinny son los que mejor quedan del mundo mundial.

En el caso de los vaquero de Mango, ese corte skinny hace que la figura de las bajitas se vea mucho más estilizada. Además, al presentarse en una versión cropped, se convierten en los mejores aliados de las chicas más altas, que verán mucho más favorecida su figura. Estos dones que ayudan a hacer tipazo nos tienen completamente enganchadas a estos vaqueros de Mango, pero son su rebajas lo que hace que los convirtamos en el básico que fichar ya.

Así son los vaqueros de Mango que hacen tipazo a altas y bajitas

De corte skinny, los vaqueros de Mango que hacen tipazo presentan un diseño crop y son de tiro medio. Presentan unas terminaciones deshilachadas, que le dan cierto punto grunge, cinco bolsillos, trabillas en la cintura y un cierre de cremallera y botón. De estilo clásico, estos vaqueros son, además, elásticos. Lo mejor de todo es que, además, los vaqueros de Mango que hacen tipazo están disponibles en 5 colores para que fiches los que más te gusten (o los que consideres más ponibles o todos).

Disponibles desde la talla 32 hasta la 46, los vaqueros de Mango que hacen tipazo a altas y bajitas y que hay que fichar porque son un básico de rebajas tenían un precio de 29,99 euros y ahora están rebajados a 17,99 euros.