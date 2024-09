Los vaqueros que Stradivarius no para de reponer: Anchos, muy favorecedores y disponibles en tres colores.

No hay nada como unos buenos vaqueros y la que ha encontrado los que mejor le sientan, lo sabe muy bien. Ideales para combinarlos con cualquier prenda de fondo de armario, desde una blusa blanca bordada para un estilismo de lo más boho, a una camisa joya para un look de lo más sofisticado, los vaqueros tienen el don de adaptarse a cualquier contexto. Sólo hay que tener en cuenta los complementos con los que lo combinaremos. Ahora que empiezan a despuntar las tendencias de otoño y que puede que te toque renovar los vaqueros de fondo de armario, es el momento de descibrir cuáles son los que más se llevan y si se adaptan o no a tus necesidades de estilo.

Llevamos viéndolo desde hace varias temporadas y que no paren de reponerlos cada vez que se agotan sólo puede significar que son una tendencia absoluta. Los vaqueros wide leg, que regresaron al panorama denim hace ya cuatro temporadas, vuelven a convertirse en los más buscados del otoño. Este diseño de Stradivarius, disponible en varios colores y súper favorecedor, es la prueba de que, a pesar de que aparezcan nuevos diseños, los vaqueros anchos todavía tienen mucho que decir. A diferencia de otos diseños, este modelo que no para de agotarse, tiene un punto retro bastante sofisticado, por lo que la elegancia está asegurada. Échales un vistazo y no dejes que vuelvan a agotarse antes de hacerte con los tuyos.

Tres looks con vaqueros anchos para destacar este otoño

Los vaqueros wide leg se consolidan, un otoño más, como la prenda estrella de la temporada, combinando comodidad y estilo con una silueta que alarga y estiliza la figura. Su versatilidad permite crear looks casuales y elegantes, ideales para adaptarse a las distintas ocasiones de la temporada. Aunque a estas alturas ya tendrás más que claro cómo combinar tus vaqueros widel leg, estos looks te resultarán de lo más interesante.

Vaqueros wide leg y jersey de punto oversize con botines de tacón : Para conseguirlo, combina tus vaqueros wide leg con un jersey de punto oversize en tonos neutros como beige, gris o crema. El contraste entre el volumen del jersey y la silueta amplia de los vaqueros crea un efecto relajado pero estiloso. Añade unos botines de tacón para darle un toque de altura y elegancia al conjunto. Los botines en colores tierra o negro son la elección perfecta para el día a día. Completa el look con un cinturón que defina la cintura, unos pendientes dorados llamativos y un bolso bandolera para un acabado pulido pero relajado.

Vaqueros wide leg, blusa de seda y blazer estructurado : Para un look más sofisticado, ideal para la oficina o una reunión importante, los vaqueros wide leg se pueden combinar con una blusa de seda o satén en tonos suaves como el blanco, champán o azul claro. Este tejido aporta un aire refinado y elegante, contrastando con el estilo relajado de los vaqueros. Añade una blazer estructurada en negro, gris o camel para darle ese toque profesional y pulido. El truco está en llevar la blazer ligeramente entallada para equilibrar las proporciones y mantener una silueta estilizada. Completa el look con unos zapatos de tacón medio, ya sean stilettos o mocasines, y un bolso de mano estructurado.

: Para un look más sofisticado, ideal para la oficina o una reunión importante, los vaqueros wide leg se pueden combinar con una blusa de seda o satén en tonos suaves como el blanco, champán o azul claro. Este tejido aporta un aire refinado y elegante, contrastando con el estilo relajado de los vaqueros. Añade una blazer estructurada en negro, gris o camel para darle ese toque profesional y pulido. El truco está en llevar la blazer ligeramente entallada para equilibrar las proporciones y mantener una silueta estilizada. Completa el look con unos zapatos de tacón medio, ya sean stilettos o mocasines, y un bolso de mano estructurado. Vaqueros wide leg, camiseta estampada y chaqueta efecto piel: Para las amantes del estilo bohemio con un toque moderno, los vaqueros wide leg se combinan a la perfección con una camiseta estampada que añada color y personalidad al conjunto. Elige una camiseta con estampado gráfico o étnico para lograr un estilo casual con carácter. El toque final lo aporta la chaqueta en efecto piel, que añade un contraste de texturas y un aire rebelde. Completa este look con botas cowboy o botines planos para un estilo desenfadado.

Los vaqueros que Stradivarius no para de reponer se han convertido en un auténtico must para este otoño. Se trata de unos jeans wide leg flare que combinan estilo y comodidad de manera sobresaliente. Con un tiro alto y cintura con trabillas, estos vaqueros estilizan la figura, destacando las curvas y alargando visualmente las piernas gracias a su pernera ancha y el acabado en línea evasé (bendito efecto piernas infinitas).

El diseño incluye bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en la espalda, añadiendo un toque retro que se fusiona a la perfección con su estilo moderno. Su cierre frontal con cremallera y botón metálico los hace fáciles de llevar y prácticos para cualquier ocasión.

Disponibles en tres colores —azul, gris y negro—, estos vaqueros son increíblemente versátiles, perfectos para combinarlos tanto con prendas más formales como con looks casuales. Sin duda, son una pieza estrella que no te cansarás de llevar, y que Stradivarius sigue reponiendo por su gran demanda.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros anchos, muy favorecedores y disponibles en tres colores que Stradivarius no para de reponer tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 4871/798/701