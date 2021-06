Estos son los vaqueros blancos de Stradivarius que se han convertido en el uniforme del verano para presumir de moreno.

De los creadores de los vaqueros pitillo que hacen vientre plano y tienen efecto piernas infinitas, llegan los vaqueros blancos de Stradivarius que se han convertido en el uniforma del verano para presumir de moreno. Parece de locos, pero la firma de Inditex se ha propuesto solucionar todos nuestros looks de verano y si hace nada nos sorprendía adelantando sus rebajas de verano en prendas seleccionadas, ahora nos conquista con estos vaqueros blancos que son una maravilla estival.

Ideales para combinarlos con las camisas más originales del verano, los vaqueros blancos de Stradivarius son esa prenda básica de fondo de armario que no puede faltar en nuestros outfits de aquí a septiembre. En ese sentido, los vaqueros blancos de Stradivarius se antojan perfectos porque, no sólo son el eterno uniforme del verano, también son ideales para presumir de moreno con ellos.

Cualquier prenda blanca se antoja perfecta parra presumir de moreno, ya que es un tono que ayuda a resaltar todavía más el bronceado. En el caso de los vaqueros blancos de Stradivarius, además, su diseño y tejido hacen que la prenda sea perfecta para cualquier outfit estival, de ahí que sea el nuevo uniforme del verano.

De tiro súper alto (no nos cansamos de decir que es el que más favorece porque estiliza mogollón la figura), los vaqueros blancos de Stradivarius se presentan en versión skinny (pitillo elevado a la enésima potencia) y algo cropped (dejan al descubierto los tobillos). Estas características, a priori irrelevantes, hacen que los vaqueros blancos de Stradivarius, además, sean muy favorecedores, hagan tipazo y alarguen las piernas (¿se le puede pedir más a unos pantalones?).

A la hora de combinar los vaqueros blancos de Stradivarius con los que presumir de moreno, la cosa resulta bastante sencilla. El blanco es un color súper fácil de combinar y como estos pantalones han llegado para ser el uniforme del verano, siempre buscaremos todas las posibilidades de estilo a la hora de combinarlos.

Por su diseño, los vaqueros blancos de Stradivarius invitan a que los combinemos con un top bastante cortito y de algún color intenso, que también ayude a potenciar todavía más ese moreno. Aunque jugar con el negro siempre es la opción más sencilla y acertada y también nos ayudará a presumir de moreno. Aunque, de entre todas las opciones, con la que más podremos presumir de moreno es con un look total white.

Sea como sea y elijas la opción de estilo que elijas, los vaqueros blancos de Stradivarius se convertirán en tu uniforme del verano con el que presumir de moreno. La prenda lo tiene todo, porque por 20 euros te soluciona los outfits de aquí a septiembre.

Así son los vaqueros blancos de Stradivarius con los que presumir de moreno

"Jeans skinny fit de tiro alto, con diseño de cinco bolsillos, y detalle de rotos y bajos desflecados. Cierre de botón y cremallera y confeccionados en tejido ligeramente elástico", así definen en la web los vaqueros blancos de Stradivarius que se han convertido en el uniforme del verano.

Suponemos que no podían poner "vaqueros blancos que hacen tipazo y con los que presumir de moreno por 20 euros". Pero no pasa nada, ya hemos descubierto todas las maravillas de estos vaqueros blancos y estamos in love total.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, los vaqueros blancos de Stradivarius tienen un precio de 19,95 euros.