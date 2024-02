Vaqueros rotos: La controvertida tendencia regresa esta primavera y en Lefties están los más baratos.

Cada temporada resulta más difícil tener claro cuáles son los vaqueros más en tendencia. Los vaqueros rectos siguen siendo los más funcionales, los vaqueros blancos vuelven a casa, vuelven (aunque no sea Navidad) y la tendencia denim más controvertida vuelve a estar en boca de todos. Si hace 15 años los vaqueros rotos dividieron a la sociedad entra las que lo amaban y a las que les parecía una abominación, ahora la polémica vuelve a salir a la palestra y toca posicionarse en un bando o en otro. Aunque si algo hemos aprendido con el paso de los años es que no hay que ser tan radical con las tendencias y que, si no terminan de convencernos, podemos incluirlas tímidamente en nuestros estilismos.

En el caso de los vaqueros rotos, su regreso no es un hecho aislado, es toda una revolución de estilo que se cuela en nuestros armarios para que los combinemos con todas las prendas que se nos pasen por la cabeza. Antes eran sinónimo de estética grunge, ahora los vaqueros rotos combinan hasta con el estilo coquette más infantil. Eso sólo puede significar una cosa: los vaqueros rotos son la nueva tendencia de la primavera y en Lefties están los más baratos.

El regreso de los vaqueros rotos a las tendencias de primavera

Fueron la tendencia contra la que lucharon todas las madres de las adolescentes a principios de los 2000, pero en aquel momento era la manera en la que la población más joven jugaba a desmarcarse de lo estéticamente establecido. Ahora, muchas temporadas después, el efecto desgastado vuelve a adueñarse de los vaqueros de momento para que el roto vuelva a ser tendencia.

A diferencia de los 2000, ahora ya no son las adolescentes las que los llevan. Ahora esas adolescentes han crecido y de nuevo buscan desmarcarse de lo establecido a través de sus estilismos. Con idea de presentar un look disruptivo (quizás sin salirse demasiado de lo que se espera de los estilismos actuales), los vaqueros rotos regresan a la mayoría de firmas para convertirse en los más demandados.

Si antaño los llevabas con unas zapatillas tipo bambas, un cinturón de tachuelas y una sudadera en colores oscuros, ese look teenager da paso a otro mucho más estudiado y quizás más vacío de mensaje y significado. Unas deportivas blancas, un jersey empolvado y una gabardina son los nuevos compañeros de los pantalones rotos con los que antes desafiabas a tu madre y con los que ahora das un toque fresco y juvenil a tus estilismos.

Así son los vaqueros rotos y baratos de Lefties

De corte recto y con un tejido denim efecto lavado, estos vaqueros presentan un tiro medio, que los hace muy ponibles y favorecedores y destacan por tener tres zonas con efecto desgastado, dos en la zona de las rodillas y una bajo el bolsillo izquierdo. Esta tendencia arrasó en los 2000 entre las que querían ofrece una estética grunge a sus estilismos, pero no estuvo libre de controversias.

En primer lugar, su elevado precio y los desperfectos de los jeans llevaron a muchas a cuestionarse si merecía o no lo pena invertir en una prenda por la que parecía que había hecho mucha mella el paso del tiempo. En segundo lugar, otras se cuestionaban el mérito de llevar prendas con este efecto, cuando lo que todas buscamos es lucir prendas en buen estado y que parezcan cuidadas. En cualquier caso, este tipo de vaqueros arrasó a principios de siglo y ahora vuelve a estar muy un auge, convirtiéndose en la competencia directa de los jeans más clásicos.

Disponibles desde la talla 36 hasta la 44, estos vaqueros rotos de Lefties tienen un precio de 19,99 euros.