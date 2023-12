De punto y a rayas, el vestido barato de Lefties que hace tipazo y llevarás con botas altas.

No hay nada mejor que el punto para que un conjunto resulte de lo más calentito y cómodo para el invierno. Ideal para los días más fríos, un conjunto de punto, a veces, no nos ayuda a conseguir el efecto deseado. A diferencia de los pantalones que hacen tipazo, los conjuntos de punto deben tener muchas más cualidades para sentar de lujo. Nada que no vayamos a encontrar en alguna de nuestras tiendas low cost favoritas. Es el caso del vestido de rayas de punto de Lefties, que, además de ser barato, hace un tipazo increíble y con botas altas queda de miedo.

Ideal para llevarlo con el abrigo blanco que respira lujo silencioso, este vestido de rayas de punto de Lefties es uno de los más cómodos de la temporada, tanto por su tejido como por su corte, pero necesita un punto extra en la combinación para ganar un poco más en estilo. Sólo es necesario que te coloques unas buenas botas altas y te lances a la calle con tu vestidazo de Lefties antes de que se agote.

Así es el vestido de rayas de punto de Lefties que hace tipazo

Que una prenda holgada y con rayas horizontales haga tipazo parece misión imposible, pero no lo es. El vestido de punto de Lefties tendría todas las papeletas para el efecto saco, pero su corte y su confección finita hacen que el efecto sea justo el contrario. Con un largo midi y el cuello a la caja, este vestido de Lefties de punto, pero en una versión un poco más fina (sin que eso merme sus cualidades calentitas), clave para que al colocárnoslo no aumentemos tres o cuatro tayas. En el caso de las rayas, aunque siempre recomendemos huir de la horizontalidad, en este caso no suponen un problema porque el corte de la prenda es bastante recto, resultando muy estilizadora y favorecedora.

Ideal para llevarlo con una botas altas con las que afianzar el concepto de verticalidad, este vestido de punto súper barato se presenta en dos colores muy invernales. Por un lado está la clásica versión camel con las rayas en negro y por otro, en versión azul marino con las rayas en celeste. Ambas opciones nos parecen perfectas, pero si hay que elegir una de ellas, nos quedamos con la versión camel, que nos parece mucho más elegante y versátil. La puedes combinar con unas botas altas negras y una abrigo también en negro, muy largo y ligeramente entallado. El vestido tiene un precio de 19,99 euros (ref. 1654/302/099)