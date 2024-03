Rojo y de mangas largas, el vestido elegante de Zara para un look de Semana Santa más abrigadito.

La primavera es inestable. Lo mismo hace un calor inexplicable, que el mercurio desciende de manera drástica. Eso hace que en Semana Santa, cuando la meteorología no está definida del todo, se produzcan desfases térmicos que nos impidan pensar en un look apropiado para cada día. Una de las mejores soluciones suele ser apostar por un clásico y convencional traje de chaqueta y renunciar a los monos elegantes y cómodos (a no ser que apostemos por llevar una chaqueta). En cualquier caso y, salvo los días en los que vayamos a vestir de mantilla (Jueves y Viernes Santo), siempre podemos apostar por el vestido elegante de Zara para un look de Semana Santa más abrigadito.

Más información Sevilla se viste de mantilla en las vísperas de Semana Santa

Rojo y de mangas largas, este diseño es la opción perfecta para ir en Semana Santa con un estilismo sofisticado, pero sin pasar demasiado frío. Además de ser de mangas largas, siempre podremos llevarlo con un abrigo elegante y así presumir de estilazo esta Semana Santa. Si tienes dudas en cuanto a la meteorología y no quieres pasar frío, echa un vistazo a este vestido rojo de Zara.

Cómo vestir en Semana Santa si hace frío

Estamos acostumbradas a que las temperaturas en Semana Santa sean bastante elevadas y que siempre haga sol, pero este año el mercurio parece que no acompañará del todo. Esto plantea muchas incógnitas a la hora de encontrar un look que satisfaga nuestras necesidades y, además, resulte compatible con las bajas temperaturas. Estábamos deseando apostar por las tendencias de primavera, pero quizás sean demasiado frescas para la meteorología que se aproxima. Si quieres un look elegante para Semana Santa si hace frío, estos tips pueden servirte de ayuda.

Mejor traje de chaqueta : Suele ser la opción favorita de la mayoría, pero si hace frío su presencia entre los looks es mucho más razonable. Busca unas piezas en un tejido algo más grueso y cambia el top por una blusa de mangas largas.

: Suele ser la opción favorita de la mayoría, pero si hace frío su presencia entre los looks es mucho más razonable. Busca unas piezas en un tejido algo más grueso y cambia el top por una blusa de mangas largas. Vestido con abrigo : Estabas deseando presumir de modelo, pero vas a tener que combinarlo con un abrigo para no pasar demasiado fresco. No hay mal que por bien no venga. Un abrigo siempre sube de nivel cualquier estilismo y es la opción más calentita para ir elegante.

: Estabas deseando presumir de modelo, pero vas a tener que combinarlo con un abrigo para no pasar demasiado fresco. No hay mal que por bien no venga. Un abrigo siempre sube de nivel cualquier estilismo y es la opción más calentita para ir elegante. Colores más oscuros : Si el sol brilla por su ausencia, evita las tonalidades pasteles y decántate mejor por tonos oscuros, casi siempre suelen ser los propios de prendas más abrigadas y siempre dan buenos resultados.

: Si el sol brilla por su ausencia, evita las tonalidades pasteles y decántate mejor por tonos oscuros, casi siempre suelen ser los propios de prendas más abrigadas y siempre dan buenos resultados. Pantalones de vestir y americanas : Si durante todo el año han sido tus mejores aliados, ¿por qué no iban a serlo en Semana Santa? Elige un pantalón con más cuerpo y una americana estructurada en tweed, por ejemplo, y no pases frío.

: Si durante todo el año han sido tus mejores aliados, ¿por qué no iban a serlo en Semana Santa? Elige un pantalón con más cuerpo y una americana estructurada en tweed, por ejemplo, y no pases frío. Los pañuelos, tus aliados: No sólo son un complemento que ayuda a rematar un estilismo, también tienen una función y es la de proporcionar abrigo.

Así es el vestido rojo de mangas largas de Zara para un look de Semana Santa

Con un largo midi, el vestido rojo de Zara no sólo presenta mangas largas, aunque eso sea lo que ayude a que el diseño sea perfecto para una Semana Santa no tan calurosa. Satinado, el vestido presenta un corte imperio, muy favorecedor, y la zona del pecho bastante más holgada para darle un toque muy elegante. La falda es recta, pero presenta un bajo ligeramente acampanado, lo que le da a la pieza mucho movimiento y caída, un plus a la hora de conseguir un look elegante.

A la hora de combinarlo, este vestido de Zara acepta que lleves un abriguito en un tono crudo y unos zapatos de tacón sensato, también en un tono crudo. Otra opción es con el negro como color complementario, pero todo dependerá de cómo sean las temperaturas en Semana Santa. En cuanto a los complementos, pendientes grandes, pero pegados a la oreja y cabello suelto con unas ondas deshechas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido rojo de mangas largas de Zara para un look de Semana Santa abrigadito tiene un precio de 45,95 euros.