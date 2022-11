Ya llega la época del frío y mantita en casa, pero eso no significa que nos tengamos que encerrar y no salir, ya que aunque ya esté aquí el invierno, hay muchísimos planes que puedes organizar para pasar un gran rato con tu familia, tus amigos, tu pareja o, por qué no, tu mascota. Hoy te vamos a enseñar diez cabañas preciosas en Sierra Nevada, y atento, porque en algunas se permiten mascotas.

Se trata de un espacio para 9 personas, por si quieres disfrutar de esta experiencia con tus amigos o con toda la familia. Lo hemos situado en primer lugar ya que sus características son muy favorables:

Terraza

Vistas a la montaña

A 400 metros del centro de Sierra Nevada

A 200 del remonte.

2 dormitorios

Aparcamiento

Cocina

Internet

Además, las valoraciones de los usuarios en Booking son muy buenas: un 8,9 de media valorando diferentes categorías: personal, confort, instalaciones y servicios, relación calidad precio, limpieza, ubicación y wifi gratis.

Algunos comentarios de los usuarios son:

"Excepcional. La ubicación sobre todo. La casita estaba recubierta de madera, daba un aspecto acogedor además de tremendamente limpio todo y lleno de ambientadores, lo que la hizo espectacular".

"Apartamento 10. Lo mejor de todo es la comodidad de las camas y almohadas, nunca he estado en ningún hotel-apartamento tan cómoda durmiendo como en ese".

En este complejo de apartamentos puedes elegir qué tipo quieres: si quieres ir con tu pareja, coges el apartamento estudio que vamos a comentar a continuación, pero también los hay con capacidad de hasta 12 personas, además, en este admiten a tu mascota.

Según la página web de Booking, "En las inmediaciones de los apartamentos hay varias tiendas, bares, restaurantes, bancos, farmacias y tiendas que venden material y ropa de esquí".

Las características del estudio son:

40 m²

Cocina privada y equipada

Baño en la habitación con materiales de higiene

TV de pantalla plana

Vistas a la montaña

Insonorización

Wifi Gratis

Terraza

Los usuarios de Booking han valorado este apartamento muy positivamente:

"Solo tengo agradecimientos por el trato recibido y por facilitarnos que nuestra estancia fuese muy cómoda".

"Todo perfecto, ya somos clientes de todo sierra nevada hace tiempo y en esta ocasión nos dieron un apartamento mejor del contratado".

Se trata de un apartamento para 4 personas muy económico y en el que admiten mascotas.

Sus características son:

Admite mascotas

Vistas a la montaña

Baño privado

Ascensor

Calefacción

Parking en el alojamiento

Bañera de hidromasaje

Sauna

TV de pantalla plana

Según la página web de Booking, "El establecimiento está a 500 metros de la telecabina Al-Andalus y a 7 minutos a pie del remonte de Jara". Además, las valoraciones de los usuarios son medianamente buenas, exceptuando que la mayoría opina que las pistas estás muy lejos y algunos se quejan de la limpieza.

"La verdad que de 10 todo y la desconexión que es de lo que se trata se consiguió al 100%".

"Cálido y acogedor, la chica que entrega la llaves muy atenta, aunque la limpieza se podría mejorar".

"Estaba bien el alojamiento. La única pega es la distancia con las pistas. Están muy lejos".

El Apartamento Atlas se encuentra en una zona donde se puede practicar esquí. Tiene una preciosas vistas a la montaña y se además está a 8 km del pico Veleta y a 500 metros del remonte de Jara.

Sus características son:

Vistas a la montaña

Cocina privada

Baño privado

Balcón

Insonorización

Ascensor

Calefacción

TV de pantalla plana

Las valoraciones de los usuarios son excelentes:

"El apartamento contaba con todo lo que necesitábamos y más. Buenas vistas, buena calefacción, cómodo, amplio y cuidado. El trato con los encargados fue excepcional. Deseando volver".

"Estaba muy bien cuidado y muy limpio. La ubicación es genial, tiene de todo muy cerca, la vista de la montaña es fenomenal".

Se trata de apartamentos de 45 m² que ofrece vistas a la montaña y se encuentra en Sierra Nevada, a unos pasos de las taquillas de venta de forfait y pistas. Además, es otro en el que se admiten mascotas.

Sus características son:

Aparcamiento gratuito

Vistas a la montaña

TV de pantalla plana

Cocina privada equipada

Chimenea

Valoraciones de los usuarios:

"Unas maravillosas vistas, muy buena ubicación y apartamento muy limpio. Trato muy bueno del personal estando muy atentos a nuestras necesidades".