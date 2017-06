Ultimátum de Ciudadanos: no habrá presupuestos de la Junta si no se baja el impuesto de Sucesiones

Ciudadanos ve debilidad en el Gobierno andaluz tras la derrota de Susana Díaz en las primarias socialistas. El partido naranja encarece su apoyo parlamentario con el fin de marcar la agenda de la Junta en la segunda mitad de la legislatura. Primer paso: los presupuestos de 2018 deben incluir una reforma del impuesto de Sucesiones. "Si no, los socialistas tendrán que buscar otros socios para sacar adelante los presupuestos", sostuvo este lunes a modo de ultimátum el líder de la formación naranja, Juan Marín. Y no lo hizo en un momento cualquiera. Acababa de salir de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de investidura con los socialistas, que se prolongó durante más de hora y media en una sala del Parlamento. Marín acudió acompañado del secretario general de Ciudadanos a nivel nacional, José Manuel Villegas, quien no había vuelto a participar en las contactos con el PSOE andaluz desde la firma del acuerdo en 2015, lo que refleja que no era un encuentro más. Tampoco lo era para los socialistas, representados por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; su portavoz parlamentario, Mario Jiménez; y el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

El partido naranja ya arrancó el año pasado una reforma del impuesto de Sucesiones, que elevó el mínimo exento hasta los 250.000 euros y corrigió el error de salto hasta los 300.000 euros. Pero ahora aspira a otra vuelta de tuerca. Según Marín, el ideal sería lograr una bonificación del 99% como la que aplica la Comunidad de Madrid. Pero las cifras se concretarán el próximo 14 de junio en el marco de una comisión específica con la Consejería de Hacienda. Esta reforma fiscal vendrá de la mano de otro reducción al tramo autonómico del IRPF para llegar al recorte de hasta 3,5 puntos acordado por ambas formaciones en 2015. "Sabemos que va a ser un escollo duro", recalcó Juan Marín.

Sobre esta propuesta, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha dicho que habrá que estudiarla y "echar cuentas", si bien se ha mostrado convencido de que se producirá un "punto de encuentro" que siga garantizando la estabilidad al Gobierno andaluz.

"Estamos confiados en que habrá acuerdo, pero sería razonable que la armonización de este impuesto la llevara a cabo el Gobierno de Rajoy para que no haya una competición entre comunidades y una garantía de pago de lo que se deja de ingresar si se rebaja o se suprime dicho impuesto", ha esgrimido