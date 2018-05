Hacienda rechaza ampliar el tramo autonómico del IVA y del IRPF

El Ministerio de Hacienda rechaza ampliar el tramo autonómico en el IVA y el IRPF así como elevar la aportación que reciben las comunidades a través de los impuestos especiales. Estas medidas vienen recogidas en un documento que el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha remitido a las comunidades autónomas en el que resume las conclusiones del grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que han estado representadas la administración central y los gobiernos autonómicos. Según avanzó ayer Expansión, Montoro sí estaría dispuesto a una armonización fiscal en los impuestos cedidos a las comunidades, tanto en Sucesiones y Donaciones como en Patrimonio.

La Junta recela de las intenciones del ministro de Hacienda, al que acusó ayer de "ganar tiempo" en la reforma del sistema de financiación autonómica "moviendo documentos con la falsa apariencia" de remitir una propuesta del Gobierno. "Está mareando la perdiz", afirmó la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la Asociación de empresarios del Sur de España (Cesur).

Montero insistió en que el Ministerio de Hacienda no ha remitido un documento en el que recoge su postura para ser debatido por las comunidades. La consejera de Hacienda especificó que lo que se ha recibido es el acta de las discusiones en el seno del grupo de trabajo del CPFF para que "vea si se corresponden con las opiniones que se han vertido". "Pero no hay ninguna toma de posición", subrayó la consejera del Gobierno andaluz.

"Que el Gobierno se moje en las debilidades del actual modelo" y que, por tanto, "diga cuál es su propuesta sobre los nuevos fondos que se deben incorporar a la bolsa, cómo repartiría la población ajustada, cómo distribuiría la fiscalidad y que hable de la armonización de la deuda".

La titular de Hacienda incidió en que no sabe "qué opina Montoro sobre si es necesario o no incorporar 16.000 millones adicionales al sistema y si comparte que hay que medir población universitaria y el nivel de paro para calcular el coste de los servicios públicos". Además, recriminó al ministro de Hacienda la demora en convocar el CPFF porque "no tiene ningún interés en la reforma del sistema ya que sabe que tiene que incorporar recursos adicionales".

Y, por eso, según la consejera, la prioridad del Ejecutivo es dejar pasar este año sin reformar el modelo de financiación de las autonomías y cumplir con los objetivos de déficit impuestos por Bruselas "a costa de las comunidades y de los ayuntamientos" .

Las comunidades autónomas siguena la espera de recibir la llamada del ministro para acudir al CPFF, que Montoro se comprometió a convocar a finales del mes de mayo. Sin embargo, la sensación de los gobiernos autonómicos es que la reforma de la financiación no será realidad al menos hasta el próximo año, debido al enquistamiento de la crisis catalana y la debilidad parlamentaria en la que se encuentra el Ejecutivo de Rajoy.