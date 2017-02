El Sevilla mueve el dinero

De los cinco primeros clasificados de la Liga Santander, sólo el Sevilla ha acudido al mercado de invierno para incorporar tres refuerzos, algo que también han hecho la mayoría de equipos, sobre todo los de la zona baja, que esperan enderezar el rumbo para mantener la categoría con la ayuda de sus nuevos futbolistas.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad no han recurrido al mercado de invierno para incorporar futbolistas y, salvo el conjunto vasco, del que han salido Héctor Fernández y Rubén Pardo, tampoco han abierto la puerta para aligerar sus plantillas.

La Liga ha quedado muy lejos de otros campeonatos europeos en cuanto a desembolso por jugadores en este mercado de invierno. Cifras como los 40 millones de euros del Manchester City por Gabriel Jesús o del PSG por Draxler, e incluso los 18 del Nápoles por Pavoletti, contrastan con los 5,5 del Sevilla por Walter Montoya y los otros cinco por el francés Clement Lenglet. Aunque el saldo sería negativo para los sevillistas, pues también vendieron al defensa francés Kolodziejczak, por el que el Mönchengladbach pagó 7,5 millones de euros, y a Kiyotake, por alrededor de 6 al Cerezo Osaka.

La gran irrupción ha sido la del montenegrino Stevan Jovetic, que ha llegado cedido por el Inter. Se ha adaptado de forma inmediata e incluso goles suyos han sido determinantes. También ha contratado por cuatro temporadas y media el argentino Walter Montoya, que ocupará la plaza de extracomunitario de Kiyotake.

Al que mejor le ha ido en ese apartado de ventas es al Villarreal, que traspasó al delantero brasileño Pato por 18 millones de euros, sustituyéndolo en la punta de ataque por el asturiano Adrián López, que no contaba en el Oporto.

Este mercado de invierno también ha supuesto el regreso a España del canario Jesé, que, tras estar en el Real Madrid y tener un paso fugaz por el PSG de Unai Emery, jugará cedido en Las Palmas. Allí coincidirá con el croata Alen Halilovic, que procede del Hamburgo, al que llegó el pasado verano traspasado por el Barcelona.

Otro equipo que también se ha reforzado es el Málaga, que ha incorporado al delantero venezolano Peñaranda, al centrocampista y ex futbolista del Real Madrid José Rodríguez, al defensa asturiano Luis Hernández y al veterano central argentino Martin Demichelis, que vuelve al equipo procedente del Espanyol.

Los clubes que luchan por la permanencia son los que más ficharon. El Sporting incorporó a Mikel Vesga, el marfileño Lacine Traore y el lateral nigeriano Elderson, ambos del Mónaco, y el Osasuna, al montenegrino Vujadinovic y el italiano Sirigu, que estaba cedido en el Sevilla por el PSG.

El Granada es uno de los que más se había movido, pues contabiliza seis incorporaciones: el portero portugués Rui Silva, los defensas Héctor Fernández y el islandés Sverrir Ingason, el centrocampista griego Panagiotis Kone y el delantero colombiano Adrián Ramos, además de Wakaso, del Panathinaikos. Sin embargo, el Leganés lo superó al final al apuntalar su plantilla con siete refuerzos: el portero argentino Nereo Champagne; el defensa griego Simitrios Siovas; el mediapunta Samu García, procedente del Rubin Kazan; los ex granadinistas Tito y Alberto Bueno; El Zhar, de Las Palmas; y Erik Morán, traspasado por el Zaragoza. Por tierras gallegas, tanto Deportivo como Celta se han movido. El club coruñés, con la incorporación del portero belga Davy Roef, el extremo francés Kakuta y el delantero holandés Ola John. En el caso del equipo vigués con el sevillano Jozabed, que no ha tenido un buen paso por el Fulham, pero que dejó buenas sensaciones las dos temporadas anteriores en el Rayo. En el conjunto azulón no compartirá vestuario con Naranjo, mejor jugador de Segunda la pasada temporada en el Nástic y que ha fichado por el Genk.

El Valencia, que está viviendo una temporada muy convulsa, espera enderezar el rumbo con la ayuda de jugadores como el delantero italiano Zaza, cedido por la Juventus vía West Ham. El chileno Orellana, tras su conflicto con el argentino Eduardo Berizzo en el Celta, es otro fichaje.

El Alavés, flamante semifinalista de la Copa, se ha reforzado con dos jugadores: el centrocampista paraguayo Óscar Romero y el defensa brasileño Rodrigo Ely. Igual ha hecho el Betis, que añade a su plantilla dos futbolistas, el centrocampista Rubén Pardo y el defensa rumano Alin Tosca.

Eibar y Espanyol no han incorporado a nadie, aunque sí han dejado salir a dos jugadores. El conjunto vasco, a Jota Peleteiro rumbo a Inglaterra y el catalán, a Demichelis. El Athletic sólo incorpora al portero Álex Remiro, al que recupera del Levante. Salen Vesga al Sporting y Aketxe al Cádiz.