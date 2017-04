Alejandro Simón Partal presenta 'La fuerza viva', Premio Arcipreste de Hita

"Tampoco aquí en esta ciudad / -donde no he amado, / donde parece que no me ha faltado de nada- hay pescado los lunes. / Dos extremos del mundo unidos / por un día donde el mar no se toca". El poeta Alejandro Simón Partal (Estepona, 1983) encontró en la redacción de su último libro un modo de combatir la soledad que le provocaba su trabajo de lector en Boulogne sur Mer, una pequeña localidad portuaria cercana a Calais, en el norte de Francia. "Estos poemas me arreglaron algunos días que parecían sin arreglo, y me ayudaron a mantener la ilusión por algo en un sitio donde casi no es ético hablar de ilusión", apunta el autor en la nota final de La fuerza viva (Pre-textos), una obra con la que ganó el Premio Arcipreste de Hita y que presenta hoy, a partir de las 21:30, en la librería Un Gato en Bicicleta (calle Pérez Galdós, 22), en un acto en el que estará acompañado por el cantaor Niño de Elche y el antropólogo Pedro Antón Cantero.

Simón Partal, que recientemente ha publicado el ensayo A cuerpo gentil, en el que se acercaba al universo de Juan Antonio González Iglesias, plantea La fuerza viva "desde el yo, pero no como una forma de vanidad, sino de supervivencia, para intentar traducir las circunstancias personales y sociales que me rodeaban".

En su cuarto poemario, el autor de Nódulo Noir o Los himnos abdominales advierte "una intención premeditada de ir a lo concreto. En el anterior libro, los poemas eran más largos, un poco más obtusos. Aquí no intento decir nada extraordinario, pero sí cuento lo que necesitaba decirme a mí mismo con no demasiadas palabras, de una manera muy esencial. A eso se reduce al final la escritura, supongo: a intentar entender las circunstancias de uno y desde ahí encontrar una salida".