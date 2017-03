Espadas logra sacar adelante las cuentas municipales con su voto de calidad

El gobierno de Juan Espadas ha logrado este martes sacar adelante los presupuestos municipales de 2017 con el voto de calidad del alcalde, el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Participa Sevilla. Las cuentas ascienden a 951 millones de euros, incluyendo a las empresas municipales, de los cuales 60,6 millones de euros se destinan a inversiones en la ciudad.

Espadas ha tenido que resolver el empate a 14 votos tanto a favor como en contra del documento. El proyecto presupuestario, como estaba anunciado, ha contado inicialmente con el voto a favor de los 14 ediles que suman el PSOE y CS, unidos por un acuerdo presupuestario, el voto en contra de los 12 ediles del PP y de los dos de IU, y la abstención de los tres concejales de Participa.

El acuerdo alcanzado con los grupos para sacar adelante el proyecto ha incluido la lectura de un texto en el propio pleno, en el que el Gobierno local ha reconocido "el error cometido" al no haber permitido el debate y votación de las enmiendas de Participa en la aprobación del presupuesto de 2016. Participa había pedido al PSOE "un gesto público, claro y contundente de asunción de responsabilidades", a cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto municipal de 2016, al no incluir los mismos la presentación, debate y votación de las enmiendas de dicho grupo. IU ha pedido a la presidenta del pleno, Carmen Castreño, que dimita porque este gesto no le parece suficiente.

Durante el debate, tanto Participa como IU han anunciado a Espadas que no dan sus votos al pacto con ciudadanos para bajar el IBI un 3% en 2018 y 2019. El portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha acusado al alcalde de cometer "traición democrática" por dar "un hachazo a las propuestas de IU y PP", los dos grupos que se han opuesto al proyecto, aprobado ya de forma inicial.