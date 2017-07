Torrijos pide el reingreso en todos los cargos de IU tras la absolución del caso Mercasevilla

El ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos ha solicitado formalmente a la formación de izquierdas su reingreso tras haber adquirido firmeza la sentencia que le absolvió de las supuestas irregularidades en el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla. Dice Torrijos que la sentencia es un “espaldarazo a la limpieza y valentía” de la política de IU y denuncia la “atroz campaña” que en su opinión se ha producido con este caso.La misiva se dirige a Juana Martínez, Asamblea de IULV-CA Sur de Sevilla ciudad;Ismael Sánchez, Consejo Local de IULV-CA de Sevilla; Manuel Lay, Consejo Provincial de IULV-CA Sevilla Provincia; y Antonio Maillo, Consejo Andaluz de IULV-CA, y en la misma, Torrijos les dice que ha sido sometido a un “proceso judicial que a todas luces se ha demostrado injusto”, por lo que decidió renunciar a su militancia en la organización “para que ésta no resultase perjudicada a consecuencia de aquella imputación”.

El pasado día 21 de junio, “tras años de angustiosa incertidumbre -por cuanto se trataba de un proceso no solo judicial sino político, mediático y financiero- al fin se ha dictado sentencia absolutoria, ya firme por no haber sido ni siquiera recurrida en primera instancia por el ministerio fiscal ni las otras acusaciones”.

Con este motivo, Torrijos cree que es el “momento adecuado de recuperar mi militancia en Izquierda Unida, así como la condición de miembro en los órganos de dirección que ostentaba en el momento de mi renuncia. Es decir: Adscrito en la asamblea Sur de Sevilla ciudad; miembro de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Local en Sevilla ciudad; miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial y de su Consejo y, miembro en el Consejo Andaluz”.

“Entiendo que, tras las declaraciones favorables que en ese sentido -y de las que os quedo muy agradecido- se han trasladado a los diferentes medios de comunicación, no espero otra cosa que la respuesta favorable, tanto al reingreso como a la recuperación como miembro de los órganos de dirección mencionados”, añade la misiva.

Por último, Torrijos aprovecha la ocasión para “agradecer muy sinceramente a las muchísimas personas de nuestra organización que me han trasladado sus felicitaciones por la sentencia absolutoria, que supone un espaldarazo a la limpieza y valentía de nuestra política, muy atacada por los poderes que no se presentan a las elecciones, pero que influyen muy notablemente en los procesos, y que llevaron a cabo una atroz campaña porque estábamos siendo eficaces para la reducción de las desigualdades”.