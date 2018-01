Una banda desvalija de madrugada dos almacenes de paquetería

Una banda de ladrones desvalijó la madrugada de ayer dos naves de empresas de paquetería ubicadas en dos polígonos industriales de la zona Este de la ciudad. El primer robo ocurrió sobre la una de la mañana en un almacén de la empresa Zeleris ubicado en la calle Las Melias, en el polígono Parsi. Los ladrones robaron varios paquetes de estas instalaciones. Entre la mercancía que sustrajeron había varias pistolas de fogueo y de airsoft, así como munición para estas armas. Los investigadores creen que los ladrones no sabían cuál era el contenido de los paquetes sustraídos, sino que entraron a robar cualquier cosa que pudieran llevarse y revender después.

La puerta de la nave de Zeleris no estaba forzada, por lo que no se sabe con certeza cuál fue el modo empleado por los delincuentes para acceder al interior. No se descarta que tuvieran una llave. Los ladrones se desplazaban en dos coches de la misma marca y modelo, dos Seat León, uno de los vehículos que está siendo más robado en los últimos tiempos en Sevilla. Una vez cometido este primer robo en Zeleris, huyeron en dos direcciones distintas.

Los delincuentes robaron en una nave del polígono Parsi y otra del Pino

Cuatro horas y media después, sobre las cinco y media de la madrugada, los mismos ladrones robaron en una nave cercana de la empresa Envialia, en el polígono El Pino. En esta ocasión practicaron un alunizaje, es decir, empotraron la parte trasera de uno de los coches contra la puerta de la nave hasta desencajarla. Antes, estuvieron un buen rato rompiendo el candado de una barrera defensiva que había en la puerta de la nave. El ruido que hicieron en esta maniobra provocó que fueran vistos por algunos testigos, ya que a esa hora ya había actividad en el polígono industrial. Los testigos llamaron a la Policía, pero los delincuentes lograron entrar en la empresa y llevarse una treintena de paquetes y sobres.

"Buscaban principalmente paquetes de pequeño tamaño, que les cupieran en los coches y en busca de objetos pequeños que puedan revender fácilmente después. Se han llevado algún teléfono móvil, botellas de vino y sobres", explicó a este periódico uno de los responsables de la empresa Envialia, Manuel Estévez, mientras atendía a los operarios que le iban a arreglar la puerta.

Los ladrones iban encapuchados y con guantes, por lo que la Policía Científica no ha podido tomar ninguna huella. Tampoco han podido ser identificados en la grabación de una cámara de seguridad instalada en la empresa, que recoge cómo se produjo el robo y cómo se mueven los ladrones por el interior de la nave. Los delincuentes apenas pasan unos minutos dentro y se llevan los paquetes más próximos a la zona de la puerta. Llevan también linternas para iluminar el interior del edificio. Cuando pasan unos minutos y han sustraído ya unos 35 paquetes, se marchan justo antes de que llegue la Policía, como si tuvieran estudiado el tiempo de respuesta de las patrullas. Ayer, un repartidor de Envialia también sufrió un robo en Nervión.