El líder de los Supporters en busca y captura aparece en un vídeo extrayéndose una bala

La Guardia Civil busca desde el pasado 2 de marzo al líder de los Supporters Gol Sur, grupo ultra vinculado al Betis, que se saltó un control policial e intentó atropellar dando marcha atrás a un motorista del instituto armado. El agente resultó ileso pero llegó a caer de la moto. La Guardia Civil mantuvo con el sospechoso una persecución desde Sevilla hasta Benacazón, municipio del que es natural, donde consiguió huir a través de un camino rural. El coche en el que viajaba, que era alquilado, apareció calcinado en un campo de Sanlúcar la Mayor.

En un vídeo que ha circulado por las redes se puede ver a Manuel H. P., culturista y a quien se relaciona con una banda de traficantes de droga asentada en el Aljarafe, en un garaje con el torso desnudo mientras dos mujeres le extraen una bala del hombro derecho.

El líder de los Supoorters, de quien este grupo se desvincula ahora, está siendo investigado por su presunta participación en un tiroteo reciente ocurrido en Coria, en un ajuste de cuentas con otro traficante de este municipio. El pasado fin de semana fue localizado por la Policía en una discoteca de Sevilla, en Plaza de Armas. No podía estar allí porque tiene en vigor una orden de alejamiento de la ciudad a raíz de una agresión homófoba que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en la calle Trastamara, donde golpeó brutalmente a un joven en una zona de ambiente gay. Le atacó al creer que era homosexual, si bien la víctima confirmó después que no lo es. No obstante, la Justicia la ha tramitado como un delito de odio.