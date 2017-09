Arias y la aportación del buen 'nueve'

Cada uno tiene su particular visión del fútbol como deporte colectivo. Unos prefieren los nombres de peso, el rendimiento inmediato sobre la base empírica del currículum y el precio. Y otros prefieren apuestas más arriesgadas, menos seguras... Suele ser el caso del Sevilla, cuyo director deportivo le da continuidad, con matices, a la línea marcada por Monchi. La teoría de Óscar Arias sobre el buen delantero lo ratifica.

El director deportivo rechazó de plano que el Sevilla necesite un tercer delantero: "No, tenemos dos -explicó en Radio Sevilla-. Juzgar a un jugador por sus goles y no su por capacidad trabajo, lo que pueda aportar, el servicio que aporte a sus compañeros… no me parece correcto. Un jugador puede meter 15 goles y ser importantísimo y, sin embargo, meter 20 y no ser tan importante. No me preocupa en exceso esa cuestión, pero sí el halo que se forma alrededor del jugador por lo que ha costado", se sinceró el onubense.

Su apología de Muriel centró parte de su entrevista en la Ser: "Todo el trabajo y el esfuerzo que se hace, los informes, seguimientos… se queda en que la pelota da en el poste y sale. Y eso es algo tremendamente injusto", lamentó. "Tiene muchísimas posibilidades, unas condiciones fantásticas y unas posibilidades de crecimiento notables. Le dará muchos extras al equipo que otros delanteros no aportan", añadió sobre Muriel. "Seguro que tanto Muriel como Ben Yedder alcanzan una cuota de goles importantes, pero también estoy convencido de que otros jugadores ofrecerán su aportación. El potencial ofensivo del equipo es grande y la cuota de goles estará repartida", prometió.

La planificación fue tema principal. "Las necesidades del equipo terminaban con el lateral izquierdo, la plantilla estaba compensada y no teníamos ninguna necesidad más. Pero el Sevilla está habituado a moverse bien en el mercado a la espera de que aparezcan opciones interesantes. Siempre solemos mantener opciones vivas con las necesidades cubiertas".

¿Y el intento por Lucas Pérez? "El Arsenal pretendía venderlo, por lo que descartamos esa posibilidad por su coste al principio. Conforme avanzó el mercado buscaban su salida prácticamente sin coste, pero sí que tiene un salario alto. Estábamos pendientes de esa posibilidad por si nos pudiese interesar, pero al jugador le salió la opción del Deportivo, le hacía ilusión y así lo hizo".

Otro nombre propio es el de Jovetic. Su "altísimo coste" lo descartó y el Sevilla se decantó por Muriel. "Barajamos su posibilidad al principio, incluso antes de la incorporación de Muriel, pero tenía un coste altísimo inasumible para nosotros. Nos hubiese gustado esa opción, pero si se hubiese dado en costes asumibles".