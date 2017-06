Tras Banega, la espera

Tras la presentación de la campaña de abonos, José Castro atendió las cuestiones referentes a las altas y bajas en la primera plantilla sevillista. Lo primero fue congratularse de la vuelta de Banega sólo un año después de su marcha, lo que aprovechó para justificar la tardanza en los refuerzos: "Seguimos trabajando en hacer un equipo muy competitivo, el fichaje de Banega es una declaración de intenciones, de traer a las primeras opciones. Si fuéramos a por las terceras o cuartas, tendríamos ya cinco o seis fichajes".

"Banega hizo las dos mejores temporadas en España con nosotros, esperemos que alrededor de él hagamos un buen equipo. Él también era una primera opción. Viene en unas cantidades asumibles para nuestro presupuesto actual", prosiguió cuando se le recordó que el argentino regresa tras pagar traspaso (7,5 millones de euros) al Inter, que meses antes lo contrató sin tener que abonar más que una penalización de 1,5 millones.

Luego, abordó todo un rosario de nombres propios que son actualidad en clave sevillista: "No tenemos constancia del interés del Chelsea por Vitolo, se tiene que incorporar el lunes 3 con nosotros. ¿Y el hecho de que el interesadono ea español puede replantearse exigir la cláusula de rescisión? Cada jugador tiene su negociación específica. No hay nada por él ni oferta de la Juventus por N’Zonzi, lo mismo. Ninguno saldrá por menos del importe de la cláusula".

El delantero que más cerca está es el colombiano Muriel: "Es una opción más, vamos a por las primeras y Muriel es una opción interesante, como otras, pero no sabemos cuál cerraremos. La idea en este momento es un delantero, lo que no evita que pueda venir otro más".

"Jovetic no está descartado, hicimos una propuesta que quedó descartada, pero su compra y su ficha anual es muy alta y tenemos un presupuesto, hay que valorarlo", prosiguió.

¿Y Nolito y Jesús Navas? "De Nolito seguimos trabajando y esperemos que tengamos noticias en breve. Con Navas no hay tampoco novedades, hicimos una oferta y no hemos recibido contestación aún, esperamos que se apronto".

Se le requirió si había novedades en el eje de la defensa: "Berizzo está todo el día en el club trabajando con la dirección deportiva, en el centro de la defensa llegará alguien en función de las salidas, por ahora no ha llegado ninguna oferta, ni por Rami tampoco".

Incluso se le planteó si había algo con Muniain: "No conozco nada de esas teóricas negociaciones".No comparte Castro que el Sevilla haya dado un giro más conservador, hacia opciones más contrastadas, en su política deportiva este verano: "No hay cambio de modelo, simplemente hablamos de dos jugadores que han triunfado aquí, porque se referís a Navas también, pero siempre buscaremos jóvenes y con proyección, lo que no quita que traigamos algunos contrastados".

Y abrochó su alocución con una recurrente declaración de intensiones: "Los objetivos siempre son intentar mejorar lo que hemos hecho hasta ahora, llegar lo más lejos posible a la Champions, más de lo que lo hicimos la pasada campaña, y en la Liga, valorando otros presupuestos, acabar lo más alto posible".