Ben Yedder, ante su año de consolidación

Con dos goles ante el Cerezo Osaka en el primer bolo veraniego, Ben Yedder fue uno de los futbolistas más destacados del Sevilla en el debut de Berizzo en el banquillo hispalense. Sabe el galo que, tras una temporada de adaptación al fútbol español, esta campaña debe ser la de su consolidación como uno de los referentes ofensivos del equipo.

La pasada campaña, su primera en la entidad hispalense después de que el club pagara nueve millones de euros por él al Toulouse, finalizó con 11 goles en Liga para un total de 18 en todas las competiciones. Y todo ello, sin ser uno de los habituales en el once del por entonces técnico, Jorge Sampaoli, ya que si bien lo utilizó en 36 partidos de la competición regular, sólo en 20 fue titular.

La zona ofensiva esta temporada será mirada con lupa. Contará Ben Yedder con la competencia arriba de Luis Muriel, que llega con el cartel de fichaje más caro de la historia del club (se han pagado 20 millones de euros por el colombiano), pero el galo confía en que ésta sea su temporada. En alguna entrevista a finales de temporada pasada ya dejó entrever su objetivo: "Puedo llegar a ser ese futbolista que meta 20 goles". Por tanto, el objetivo de cara a la próxima temporada ya está fijado.

Y es que los goles, además del trabajo diario en los entrenamientos, ayudarán a Ben Yedder a ganarse el puesto de titular a pesar de una competencia que apunta a ser mayor, no sólo por Muriel. Mucho más después de que se haya enfriado el interés del Sevilla en recuperar a Jovetic, quien pasó la segunda parte de la temporada pasada cedido en el Sánchez-Pizjuán y dejó muy buen sabor de boca.

La llegada del montenegrino a las filas sevillistas a estas alturas no parece del todo sencilla. El Inter, dueño de sus derechos, pide una cifra cercana a los 13 millones de euros, una cantidad que ahora mismo no pretenden asumir los rectores blanquirrojos, por lo que la situación continúa estancada. "Jovetic es un jugador del Inter y por ahora no va a ninguna parte", aseguró ayer Piero Ausilio, director deportivo neoazzurro. De hecho, el futbolista ha viajado a China con el resto de sus compañeros, una señal más de este tira y afloja que se vive.

La idea es que el precio del atacante baje, pero por si acaso, Óscar Arias ya maneja otras alternativas.