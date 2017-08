Berizzo aplaude debutar en Anfield

Eduardo Berizzo, que no lo había hecho el día del sorteo, valoró ayer la composición de los grupos de la primera fase de Champions League y las opciones del Sevilla junto a Spartak de Moscú, Liverpool y Maribor esloveno.

"Creo que es un grupo que nos ofrece posibilidades y disputaremos el primer y el segundo lugar como sea. Pero nos enfrentamos a equipos que van a querer lo mismo. El Liverpool es un experto en este tipo de eliminatorias, el Spartak es un rival muy duro y también tenemos la sorpresa del Maribor. Esperamos poder aumentar nuestras posibilidades respetando a los rivales, siendo humildes y yendo partido a partido", declaró el entrenador argentino a través de los medios de comunicación oficiales del club.

Al preparador sevillista no le disgusta el calendario y el orden de los partidos. Más bien al contrario, el técnico aplaudió empezar ante el Liverpool en Anfield y el doble enfrentamiento seguido ante el Spartak, primero en Moscú y luego en Sevilla, en el último tramo del mes de octubre. "Tanto los primeros partidos como el doble enfrentamiento en la tercera y la cuarta jornada están bien, me gustan. Nuestra manera de jugar no cambiará en casa y fuera, así que el orden de los partidos no influye tanto. Pero debutar en Liverpool y luego hacernos fuertes en casa me agrada. Habrá que estar concentrados y ser regulares durante todo el calendario, porque cada partido te ofrece posibilidades", puntualizó convencido el técnico nacido en Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba.