Cauteloso optimismo

Como último apunte está el escenario en torno al taciturno N'Zonzi. "Ofertas a día de hoy no hay, ni tenemos interés en tenerlas", dijo Castro, que minimizó la presunta pasividad del jugador en Japón: "En los partidos de pretemporada no se puede elevar nada a definitivo sobre ningún jugador; hay que tener paciencia".

Óscar Arias explicó que "después de tantos días de negociación no es conveniente forzar situaciones que lleven a romper las situaciones que queremos llevar a cabo". Y volvió a sacar a la palestra el nombre de Jovetic. ¿Cortina de humo? ¿Realidad? "Jovetic es un jugador muy del agrado de todos. Es una opción complicada que sigue abierta a día de hoy".

Al margen del palaciego, que no se ve seducido por la fuerte oferta que recibió del Fenerbahçe aunque haya sido esgrimida por su entorno como ejemplo de su elevado caché, la defensa centra el otro frente de operaciones. "Estamos trabajando en las opciones que queremos, aunque suene a tópico. Hasta ahora hemos tenido suerte y hemos podido incorporar las primeras opciones, y en las que estamos trabajando siguen siendo nuestras primeras opciones".

"Ayer se pasó a su agente una propuesta, la cual están estudiando, y esperamos respuesta en breve -explicó el director deportivo del Sevilla-. La voluntad de las partes es llegar a un entendimiento, no es fácil en ningún caso, pero estamos en esa situación de esperar respuesta y esperamos que en los próximos días tengamos contestación". La oferta es de cuatro millones brutos anuales, por tres temporadas. La posibilidad de una cuarta opcional por rendimiento está abierta, pero para ello el entorno de Jesús Navas debería aceptar la propuesta base, léase como entorno su padre y la agencia de representación. "Tanto él como nosotros somos conscientes de que estas situaciones hay que resolverlas lo antes posible por el bien de todos. No hay un plazo límite ni un ultimátum. Es una propuesta que estudiarán y en estos días contestarán", matizó Óscar Arias.

El escabroso caso Vitolo ha dejado un poso de necesaria cautela en los dirigentes del Sevilla. La apuesta del club por las primeras opciones también invita a dar pasos con pies de plomo en los distintos frentes abiertos. En un primer plano está Jesús Navas. José Castro y Óscar Arias mostraron un optimismo condicionado por esa cautela tras la última propuesta, la segunda subida consecutiva tras su oferta inicial. Pero aún no hay respuesta.

29.000 abonados a cuatro días para el cierre de las renovaciones

José Castro anunció a mediodía de ayer que el Sevilla había superado los 26.000 socios. Así se expresó al ser preguntado por la campaña de abonos: "Va magníficamente, ya pasan de 26.000 abonados y lo que esperamos y deseamos, por el ritmo de ventas y por las peticiones que hay, que sea récord, seguro que lo será". Por la noche ya se superaron los 27.000 y a éstos hay que sumar, según confirmó este diario, los 1.710 abonos de televenta aún no entregados, que no fueron contados por el presidente del Sevilla. Se puede hablar de una cifra de 29.000 socios a falta de cuatro días para el cierre de las renovaciones, que se producirá la noche del sábado. A partir de entonces se abrirá el plazo para los nuevos abonos. Las perspectivas son de alcanzar los 39.000 del curso pasado, un límite que no puede superar el club por temas de aforo.