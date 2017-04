Compromiso total, propio y colectivo

Jorge Sampaoli está implicado en el Sevilla, plenamente comprometido, pese a todo el ruido que llega desde Argentina. Tanto es así que el entrenador ni siquiera aprovechará su efímera estancia en Sevilla para conocer la Feria de Abril. Así lo aseguró la víspera de un partido que calificó de muy difícil.

"No quiero hablar más del tema -dijo sobre su futuro-, me he expresado muchas veces ya y no me gusta que me separen de lo que más me ilusiona, que es el presente. Me mato por este equipo y si no logro el objetivo será por falta de capacidad, no de compromiso. Me tiene muy abocado todo lo que le pase al equipo de aquí hasta el final". Tanto que ni siquiera pisará el Real. "Es tan extenuante todo lo que estamos viviendo que no me sentiría bien, mi cabeza está totalmente metida en el partido. Hay mucho estrés, mucho que ver y analizar y no me puedo dar ese gusto", aseguró un Sampaoli que confía en la profesionalidad de los jugadores ante las tentaciones feriantes. "No voy a estar como un policía, cada uno sabe la responsabilidad que tiene como futbolista y como profesional y yo creo mucho en ellos", afirmó.

Ese presente extenuante pasa hoy por La Rosaleda... "Realmente es un escenario muy complejo para el Sevilla siempre, en Málaga es muy especial, y sobre todo porque el Málaga ha mostrado un poderío grande en los últimos cinco partidos, más que todo en casa, hasta ganándole al Barcelona de manera muy clara. Va a ser un partido estresante para nosotros porque tenemos la necesidad de ganar, ganó el Atlético y si soñamos con esa tercera plaza tenemos que salir a buscar el partido".

La presión también viene por detrás: "No solamente hay presión por el Atlético, sino por la Real Sociedad, el Villarreal… Todos los de arriba ganan todos los partidos, tienen cien por ciento de eficacia en cada jornada y eso te da la obligatoriedad de ganar siempre, eso les permite estar al acecho. Si damos un paso en falso, con el calendario que tenemos, que es muy complejo y duro, estará peligrando la posición".

Su obsesión es dejar al Sevilla en puestos de Champions más allá de la posibilidad del récord de puntos en la Liga, que está a 8 unidades a falta de 12: "Son estímulos agradables, pero nos urge la necesidad del club y del hincha, que es tratar de ver al Sevilla en Champions. Somos trabajadores del club que estamos para lograr objetivos; me interesaría mucho más que el Sevilla juegue Champions que estar satisfecho por haber batido un récord de puntos".