Concentración de sinergias

Se juega demasiado el Sevilla este viernes como para andarse con menudencias. José Castro solicitó públicamente concentrar todas las sinergias posibles en pro de lo que calificó de final, ese partido en viernes de Feria que viene a sustituir las grandes citas de las que años atrás ha disfrutado el sevillismo. No es una final de la Liga Europa, ni siquiera una semifinal, como la que convirtió el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el viernes hará justo un año en un precioso escenario de color y ánimos hacia el Sevilla. Pero ganar significará prácticamente garantizarse la previa de la Liga de Campeones, cumplir el objetivo, abriendo la perspectiva. De ahí que José Castro, en su análisis de la actualidad, dejara todo a un lado. Todo menos la cláusula de rescisión de Jorge Sampaoli. "O cláusula o sigue aquí un año".

El futuro de Sampaoli, no obstante, no es lo que preocupa ahora al presidente del Sevilla. Ganar a la Real Sociedad centra sus inquietudes. "Esos tres puntos nos darían ya la tranquilidad de la cuarta plaza. ¿Quién no se apuntaría a estar a falta de tres partidos llevándole cinco puntos al que viene detrás y jugando dos partidos en casa? Es una final, por supuesto, pero dependemos de nosotros mismos. Tenemos que hacernos fuertes, como hemos sido casi toda la temporada, y ganarle a la Real Sociedad en casa".

Para ello, el dirigente sevillista solicitó la unión de todas las energías sin atender a otras cuestiones que distraigan. "El viernes tenemos un partido muy importante y tenemos que estar todos a una". Y también cuenta con la "línea ascedente" recuperada, pese al "accidente" de Málaga: "Después de ganar al Deportivo hemos retomado la línea ascendente y no es normal que el Málaga llegara cuatro veces y marcara cuatro goles. Tuvimos errores, no supimos acertar, pero merecimos la victoria. Tenemos que pensar que vamos a ganar a la Real Sociedad".

Castro afirmó que todos los sevillistas habrían firmado estar en esta situación en agosto, incluso con posibilidades, "difíciles", de ser terceros. Por eso no asimiló que le hablasen de posible desencanto en la afición. "Quien tenga desencanto no sabe qué es el Sevilla y no mira los presupuestos. Respeto esa opinión, pero no la comparto. Desencanto sería no haber llegado a los 68 puntos, con seis más rozaremos la barrera histórica de puntos; sería no haber pasado de la fase de grupos de Champions, ante dos grandes equipos, que miren dónde están. Con el Leicester sí tuvimos que pasar la eliminatoria, no tuvimos mucha fortuna ni acierto, con dos penaltis fallados y tres palos. La temporada ha sido buena y tenemos que hacerla un poco mejor".

De ahí que esperase a hacer un balance al final. Y cuando termine la Liga, ya podrá centrarse en otras cuestiones importantes. Por ejemplo, el asunto de los contactos de la AFA con Sampaoli. "Si la AFA o quien sea viene a pagar la cláusula, nosotros no podemos estar pasivos, el área deportiva trabaja siempre, pero no sé qué va a ocurrir. No me ocupa ni me preocupa. Sólo me preocupan los nueve puntos y terminar la Liga lo más alto posible", insistió.

Aun así, sí quiso dejar claro el asunto de la cláusula de rescisión. "Sampaoli tiene un año más y una cláusula y si algún club quiere llevárselo tiene que pagar la cláusula, eso es así, taxativamente. No sé si lo he dicho claro. O cláusula o sigue aquí un año más, porque estamos contentos con él, no hay otra posibilidad. No hay negociación. Estamos contentos con el entrenador. Estamos con 68 puntos, quizá lleguemos a nuestra máxima puntuación… cómo no vamos estar contentos, todo lo contrario", argumentó Castro, quien fue preguntado por Eduardo Berizzo como posible relevo. "De momento estamos en lo que estamos, en estos nueve puntos. Tenemos un área técnica que de puertas para dentro no para de trabajar, no sólo en jugadores, sino en posibles entrenadores porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si hay algún movimiento de AFA o de lo que sea tendremos capacidad de reacción". ¿Y con Jesús Navas? Más de lo mismo. "Hay momentos en los que en la cabeza de la entidad sólo está el presente. Queremos terminar en Champions para seguir creciendo".