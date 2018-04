Castro, ante la final: "El Sevilla se transforma en los momentos importantes"

José Castro ha realizado un amplio repaso de sus sensaciones, las del sevillismo y la del equipo ante la final de la Copa del Rey que se disputa este sábado en el Wanda Metropolitano ante el Barcelona. Pese a la tremenda fortaleza del rival, el presidente se ha mostrado optimista durante una entrevista en SFC TV. “Vamos a tener nuestras opciones y seguro que vamos a dar la lata en la final. Y seguro que va a venir para Sevilla, eso es lo que pienso. Siempre soy optimista, pero en este caso mucho más. Es una temporada con altibajos, hemos tenido lo peor y lo mejor, pero ahora nos toca lo mejor”, ha comentado en el programa A balón parado.

El presidente del Sevilla se mostrado “expectante” y ha calificado de “excepcional” el hecho de poder disputar una final de Copa. “Estoy expectante como todos los sevillistas, deseando que llegue esa hora, ese día, en el que el Sevilla pueda disfrutar de nuevo de una final de Copa, que parece que la jugamos todos los años y no es así, son 114 ediciones y esta es nuestra novena final. Es una cosa excepcional y como excepcional que es lo único que veo por las calles es a sevillistas inundados de alegría, locos por hacer algo importante y locos preparando el viaje para el disfrute de una final. No es nada fácil por el rival de enjundia que tenemos, pero el Sevilla se transforma en los momentos importantes”.

Plantilla muy ilusionada y concienciada: “No, no estoy nervioso, será que ya son muchas finales, será que en el cargo escuchas y ves tantas cosas que el cuerpo se adapta a todas las situaciones. Lo que sí estoy es responsabilizado, y tanto que este año apenas hemos tenido un par de días de Feria y acabo de llegar de Marbella de estar con los nuestros. El equipo está animado, el cuerpo técnico está animado, concienciados. Yo veo a la plantilla con mucho ánimo, con muchas ganas y sobre todo muy responsabilizada. Ellos están alegres y con la sensación de que podemos hacer algo importante ante un gran equipo”.

Vorágine de sentimientos: “Yo estoy tranquilo ahora, pero a partir de mañana la procesión va por dentro. El viaje, la comida con la prensa, al día siguiente la comida con la Real Federación Española... Al tener tantas cosas te cambia la mente. Ya luego piensas en lo importante que podemos conseguir, que es la gloria. Y para conseguir la gloria tenemos que hacerlo todo muy bien. Nos triplican el presupuesto, está acostumbrado a jugar finales y tienen jugadores, algunos, extraterrestres”.

Ningún ritual: “Yo sólo me encomiendo a mi Virgen de Consolación de Utrera, que es a la que le pido cuando las cosas van mal. Pero a partir de ahí las cosas se encomiendan al trabajo y al esfuerzo. Es verdad que hemos tenido este año altibajos, pero esta plantilla puede hacer cosas importantes, que puede y debe hacer cosas en la Liga, pero sobre todo debe pelear por esta Copa, porque el club la necesita. Y vamos allá, en busca de la gloria”.

El José Castro aficionado: “Daría mucho por ver el partido en la grada. En todos mis años de consejero, después de vicepresidente y ahora de presidente siempre he vivido estos partidos en el palco. Ojalá que cuando yo no esté el que llegue viva finales en el palco y yo pueda disfrutarlas en la grada. Esté quien esté las voy a disfrutar igual o más”.

Continuidad a los éxitos del siglo XXI: “No me imaginaba poder vivir esto, nuestro club no era potente económicamente y creo que las cosas se han hecho bien, y se seguirán haciendo bien para que los jóvenes disfruten de cosas que nosotros no tuvimos. Los jóvenes no han vivido las desgracias, sólo la grandeza, y también para llegar a esto ha habido que sufrir mucho. Y lo que hay que tener es paciencia, algo que es difícil. No vamos a dejar de crecer, nuestra forma de ser no puede ser de otra manera, pero tiempo al tiempo, piano piano, porque hay que hacerlo poco a poco”.

Eindhoven como mejor recuerdo: “Yo antes que presidente soy sevillista y después de 59 años sin conseguir nada, Eindhoven fue lo más. Luego estuvo la Supercopa con el Barcelona, otra UEFA, dos Copas del Rey, tres Europa Leagues más como presidente, algo que me llena de orgullo... Pero Eindhoven fue algo distinto, y quedará en los anales. En la Markt Platz la gente se reía y lloraba a la vez. Después de tantos y tantos años sin conseguir nada llegamos a una final. Y se preveía que era el inicio de una etapa de cosas buenas que han pasado, que están pasando y que seguirán pasando”.

Guiño a la afición: “Ganar el título daría una alegría enorme a la afición del Sevilla, que se lo merece, porque allá donde vayamos allí está animando la afición, y de qué forma. Y seguro que va a haber un ambiente espectacular, porque nuestra afición siempre gana en animar a la otra afición”.

Magia del sevillismo: “El Barcelona tiene una gran plantilla, tiene a Iniesta, tiene a Messi. Nosotros tenemos una gran plantilla, tenemos a una gran afición y también la gran ilusión de ganar el título, y esa ilusión nadie nos la va a quitar. Tenemos que ir con la mente clara y con la ilusión de ayudar al equipo a conseguir ese título tan importante. Ilusión y pasión. Nos cuesta mucho llegar a una final y sólo podemos pensar en ganarla. Nosotros, con nuestra fuerza y con la magia de nuestra afición, sólo podemos pensar en ir con nuestras huestes al Wanda a intentar conquistar la Copa”.

Mensaje a los que viajan: “Me gustaría decirles a los sevillistas que disfruten, que no siempre se juega una final. Y a los que vayan en coche, que tengan cuidado. Que vamos a disfrutar, primero en la fan zone y luego en el estadio, en busca de un hito tan importante”.