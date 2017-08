José Castro: "Confío mucho en el equipo, nos gusta mucho el método de Berizzo"

Recién aterrizado en Estambul, José Castro ha comparecido ante los medios desplazados para dar el habitual repaso a la actualidad del Sevilla cada vez que viaja por Europa. No es un viaje más. El Sevilla se juega su ingreso, deportivo y económico, en el paraíso de la Liga de Campeones. "Podemos hablar de una final ya en agosto. Es importantísimo pasar y estar en la fase de grupos para seguir creciendo, que es nuestra intención continua. Pero tenemos obligación, no presión, en consonancia con lo que hemos hecho los últimos años", ha asegurado el presidente del Sevilla antes de analizar el partido y la planificación.

Trascendencia del partido: "Yo hablo continuamente con los jugadores y el cuerpo técnico, pero no hace falta hacerles ver la importancia de este play off. No es necesario. Estamos muy contentos con el trabajo de Berizzo de esta semana, estamos en una sintonía total con él y estamos seguros de que va a triunfar, porque para eso lo hemos traído y nos gusta su método de trabajo".

Precedentes negativos con los turcos: "Hace mucho tiempo que no jugamos aquí, eran otros tiempos, otro contexto. Hemos hecho un buen equipo, debemos pasar esta eliminatoria, respetando al rival, que seguro que nos lo va a poner muy difícil. De verdad que confío mucho en el equipo".

Mejor resultado: "Marcar fuera siempre es importante. Tenemos la suerte entre comillas de jugar la vuelta ante nuestra gente. Un buen resultado es cualquiera en el que hagamos varios goles y si puede ser ganando, mejor".

Ambiente en el Basaksehir Arena: "Nuestra plantilla está consagrada, la mayoría de jugadores tiene mil batallas a sus espaldas. En nuestro estadio también habrá un ambiente enormemente favorable a nuestro equipo y eso no me preocupa".

El lateral izquierdo, cerca: "Nos falta un lateral izquierdo y estamos haciendo gestiones que más pronto que tarde se verán fructificadas y luego todo puede ocurrir. A partir de ahí, de aquí al día 31, ya se verá si llega una oportunidad mercado y puede venir alguien más. Ya dije que Bacca y Jovetic son opciones, pero sin obligación, porque la verdad es que el equipo está hecho”.

Incertidumbre sobre N'Zonzi: "No tenemos ninguna oferta por Nzonzi. Es verdad que se habla, pero yo digo lo mismo que le dije a su padre cuando lo firmamos, fue una negociación dura, larga y costosa para la entidad: hicimos un gran esfuerzo para que se quedara con una ficha alta y le subimos algo la cláusulam, pero poquito, no lo que habríamos querido. N'Zonzi es un buen jugador y no pensamos ni queremos más que se quede en el Sevilla".