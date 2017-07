Mbodji, músculo atrás, otro objetivo junto a Kjaer y Arana

El Sevilla tiene que darse prisa en completar su plantilla y, tras las incorporaciones ya efectivas de Banega, Muriel, Pizarro, Corchia y Nolito, centra sus esfuerzos en apretar en la defensa, donde la marcha de Rami ha dejado un hueco para un nuevo central que, además, puede no ser el único en llegar. La planificación del proyecto, en la que además Mercado cuenta para el director deportivo como lateral derecho junto a Corchia, está pidiendo a gritos la incorporación de centrales que aseguren rendimiento en un equipo que, de entrada, no puede fallar en el play off de Champions.

En este sentido, la dirección deportiva tiene a día de hoy claros sus objetivos. Uno de ellos es el poderoso central senegalés Kara Mbodji, 192 centímetros de músculo que vendrían bien para imprimir respeto a la zaga blanca. Internacional por su país y de 27 años, Mbodji pertenece al Anderlecht belga y ya fue seguido por los técnicos del Sevilla cuando militaba hace un par de temporadas en el Genk, club en el que jugaba de medio centro, una posición que no le es extraña y en la que podría ayudar en Nervión.

Se trata de un jugador que ha llamado la atención de los grandes clubes (de hecho, el Anderlecht le mejoró el contrato en febrero), incluso se ha hablado de equipos de la Premier. Un alto precio y una lesión antigua de rodilla habrían enfriado este interés, ya que según algunos medios, su club rechazó una oferta de 12 millones. Mbodji disputó ayer la Supercopa belga, con triunfo de su equipo al Waregem (2-1).

Otro futbolista señalado en rojo por los técnicos para esta posición es el danés Simon Kjaer, jugador de 28 años que milita en el Fenerbahçe, según avanzó ElDesmarque. También se trata de un central caro, de mucha envergadura (1,90) y quizá de mejores dotes técnicas que el musculoso Mbodji. Es internacional con Dinamarca y un jugador totalmente contrastado con el que suplir la marcha de Rami.

En principio, es difícil que lleguen los dos por el alto precio de ambos, pero no se descarta si el Sevilla logra que fragüe alguna de las ofertas que han llegado por Carriço, propuestas que hasta el momento ha frenado Berizzo.

Igualmente, para el lateral izquierdo, el Sevilla se ha fijado como meta, según Muchodeporte, al joven jugador del Corinthians Guilherme Arana. De sólo 20 años, es un jugador codiciado que no costaría menos de 10 millones de euros y que llegaría para competir con Escudero.