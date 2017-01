Sakho, opción que encaja con el perfil ideal

La situación de Mamadou Sakho (París, 13-02-1990) en el Liverpool le ofrece al Sevilla una de esas oportunidades a las que Monchi y su equipo están muy atentos. El central internacional francés sufrió un parón en su carrera por inclumplir el reglamento de la UEFA al saltarse un control antidopaje la pasada primavera, en un partido en los octavos de final de la Liga Europa ante el Manchester United. A raíz de ahí, fue sancionado con 30 días y perdió el sitio en el Liverpool de Jürgen Klopp y en la selección francesa. No fue a la Eurocopa. Ahora está apartado en el Liverpool. Klopp no cuenta con él y el jugador ha declarado que ni siquiera le permiten jugar en el filial, algo habitual en Inglaterra. Esta temporada sólo ha jugado cinco partidos, en el equipo sub 23 del Liverpool precisamente. Quiere una salida y el Sevilla se la puede dar.

El problema es que el central francés de 26 años es un futbolista de elevado caché, de primer nivel. De hecho, según medios ingleses que lo vinculan al Sevilla, cobra cinco millones de euros. Además, en Anfield no lo van a regalar, ni mucho menos, después de que pagaran hace tres veranos 19 millones de euros para sacarlo del PSG. La intención del Liverpool es un traspaso, y el Sevilla optaría, en el caso de fijarlo como objetivo para una negociación, una cesión con opción de compra. Algunas fuentes hablan de que los reds no cederían si no es por un traspaso que ronde los 20 millones de euros, una barbaridad lejanísima de las posibilidades del Sevilla.

Sin embargo, la información de Sky Sports sí hablaba claramente de que el central galo es objetivo prioritario del Sevilla, que si se decanta por Sakho podría abandonar la opción del lateral zurdo Vangioni. Entre otras cosas porque el central ofrece el perfil ideal que quiere Sampaoli para completar la defensa: rendimiento inmediato por edad y experiencia frente a la apuesta de futuro de Lenglet y versatilidad para actuar en el flanco izquierdo de la zaga como central o lateral, dado que es zurdo (1,87 metros). Por ahí, y por su situación en el Liverpool, responde a lo que está buscando el club. Claro que el riesgo de una sanción mayor de la UEFA es una espada de Damocles. El club estudiaría muy al detalle su situación antes de afrontar la operación.