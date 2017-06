Vitolo y el Atlético, una difícil solución

El Atlético de Madrid no se ha olvidado de Vitolo a pesar de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) no le haya permitido fichar hasta el próximo mercado invernal. El club colchonero sedujo al jugador con una oferta muy tentadora -afirman por la capital que en torno a unos 4 millones de euros netos-, pero ahora el canario, con el Mundial de Rusia en el horizonte, no quiere poner en riesgo su protagonismo en la selección española y no quiere ni oír hablar de la posibilidad de quedarse sin jugar hasta enero.

La vía de ficharlo, cederlo -a Las Palmas, como se ha afirmado- y recuperarlo en Navidad está descartada: el Atlético de Madrid no podrá ceder a otro club los nuevos futbolistas que contrate, porque previamente debería inscribirlos para detentar la titularidad de los derechos federativos, circunstancia que actualmente tiene prohibida por ley.

¿Y qué alternativa tiene el club madrileño? Una muy rocambolesca y nada popular para José Castro -quien insiste en remitirse a la cláusula de rescisión, cifrada en 40 millones de euros-: que sea el Sevilla quien lo ceda ahora y que el Atlético de Madrid abone la cláusula de rescisión cuando se reabra el mercado en invierno...

Simeone quiere a toda costa a Vitolo, jugador al que ya pretendió cuando despuntó en Las Palmas, pero Monchi se le adelantó en ese verano de 2013. El entrenador del Atlético ha tratado de incorporarlo a su plantilla cada verano desde entonces y todo hacía indicar que éste iba a ser el definitivo. Entre otras cosas, porque el internacional canario ya estaba decidido a cerrar su ciclo en el Sevilla para firmar un contrato muy suculento.