La distinta visión sobre Vitolo y N'Zonzi

Nuevo capítulo en el culebrón del verano, la posible salida de Vitolo con la añadida de N'Zonzi. José Castro dio su visión sobre ambos y dejó entrever que hay matices importantes que los diferencian, sin decirlo tajantemente. El hecho de que sea el Atlético de Madrid el que esté tras el canario y, sobre todo, la enorme presión mediática de la prensa madrileña sobre rocambolescas fórmulas para sacar a Vitolo del Sevilla ahora saltándose la sanción de la FIFA ponen serio al presidente blanquirrojo. Con N'Zonzi, apenas negó que la Juventus o el jugador le hayan comunicado algo, y no le cerró la puerta.

"Partiendo de la base de que queremos hacer un gran equipo y que queremos que los mejores jugadores sigan con nosotros, cada caso se valorará -dijo en Onda Cero-. Pero si hablamos de Vitolo, ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. Vitolo sólo saldrá del Sevilla por la cláusula de rescisión. Tiene tres temporadas más y lo que más me gustaría es que siguiera aquí, es capitán de la entidad y es conocedor de la entidad. Pero el fútbol da muchas vueltas, el tiempo dirá".

No me consta que N'Zonzi tenga un acuerdo con la Juve ni que lleguen por él"

El dirigente fue cuestionado por esas fórmulas rocambolescas: "No sé lo que dicen desde Madrid y ya he dicho con claridad que no hay negociación y que hay que depositar la cláusula en la Liga. Nosotros no tenemos ninguna constancia ni de una ni de otra, ni vamos a escuchar de forma oficial alguna opción que llegue. No hay conversaciones y lo repito, que se deposite la cláusula de rescisión en la sede de la Liga". Tampoco tocó la presunta cesión a Las Palmas, de la que habló Miguel Ángel Ramírez, el peculiar presidente del equipo canario: "A mí ni me ha llamado Vitolo, ni el Sevilla ni el Atlético de Madrid. No vamos a basar nuestro proyecto en esa posibilidad. Si sale del Sevilla, tenemos un 12,5% de beneficio por la plusvalía de su traspaso", aclaró, y dijo que "nuestros jugadores están en el mercado y si algún club se interesa hay que valorarlo, pero nadie ha hecho ofertas".

Sobre N'Zonzi, Castro está ajeno al fuerte rumor procedente de Italia, desde donde la Gazzetta dello Sport anunciaba una reunión para el miércoles en Sevilla. "No me consta que tenga un acuerdo con la Juventus ni que lleguen emisarios de este club para negociar. No tenemos constancia de nada". La Juventus también tiene prevista una cumbre con el Arsenal por Szczesny y está pendiente de hacer oficial el fichaje de Patrik Schick. Entretanto, ya suenan equipos ingleses como Liverpool, Tottenham o West Ham interesados en N'Zonzi. "Ya he dicho antes que cada situación, en caso de que nos lleguen ofertas, intereses o intenciones oficiales con alguno de nuestros jugadores con contrato en vigor, se analizará", dijo sucintamente Castro sobre la anunciada intención de la Juventus.