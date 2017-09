La implicación con unos colores y con un vestuario

Un capitán que fue titular en las tres últimas finales ganadas por el Sevilla se merecía un margen de confianza como el que le ha dado el club. Si el Sevilla tiene ese espíritu familiar que tanto atrae a futbolistas estelares es por darle al jugador un trato humano además de profesional. Y de estas dos facetas habló Carriço al valorar su renovación hasta 2020. El central, tras un año prácticamente en blanco por culpa de las lesiones y de la falta de confianza de Jorge Sampaoli, vuelve con fuerza.

"En primer lugar quiero dar las gracias al presidente, a Óscar y al cuerpo técnico por seguir confiando en mí -comenzó diciendo el portugués-. Para mí el Sevilla siempre ha estado en primer lugar y aunque he tenido clubes interesados siempre puse al Sevilla en primer plano". Fue determinante la charla con Eduardo Berizzo: "Fue clave la conversación con el míster, me dejó claro que contaba conmigo (...). Él sabe que puede contar conmigo, nos enfrentamos muchísimas veces, sabe qué jugador soy, y que llevo muchos años en el club, lo que represento y lo que representa para mí este club, y sabe que puedo ser uno de los líderes del vestuario".

Eso refirió concerniente a lo profesional. Lo sentimental también tuvo su parte: "No he nacido sevillista pero me considero un sevillista más, siento muchos los colores y quiero seguir defendiendo este club. Tengo 29 años y quiero seguir progresando, doy lo mejor de mí cada día y me dejo la piel por el Sevilla". "Hay mucha competencia y se puede hacer una grandísima temporada. Estamos muy ilusionados, toda la gente está enchufada porque el míster da confianza a todos y eso es fundamental", agregó el luso.