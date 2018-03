Ni lluvia ni rival: carácter

Optimista, confiado, transmitiendo buen humor y seguridad en sí mismo. Los elementos y las circunstancias adversas no aminoran la personalidad pujante de Vincenzo Montella, que prevé una dura batalla en La Rosaleda ante un Málaga que es colista, sí, pero que, según su entender, "aún cree en la remontada" y eso lo hace muy peligroso. Llega, además, al estadio de la avenida de Martiricos un rival muy especial como es el Sevilla y la grada local querrá festejar como se merece el día de Andalucía... La lluvia se anuncia como otro elemento contra el que luchar, pero ahí también tendrá que sacar carácter el Sevilla. "No será un problema, salvo para mí, porque me mojaré", dijo socarrón un Montella que no teme tampoco la escalada del Betis.

Seguridad fue lo que rezumaba la sonrisa del napolitano, quien, no obstante, sabe lo que tendrá enfrente esta tarde. "Nos espera un partido muy intenso, agresivo, espero que podamos ganar, aunque el rival todavía cree en la remontada, he visto el último partido contra el Valencia y el Málaga todavía cree en la remontada".

El técnico animó la rivalidad al rechazar que el Betis termine por encima: "No es posible"

Esa animosidad del rival contrasta con el estado anímico que pueda tener el Sevilla tras el durísimo palo recibido por el Atlético: "He realizado una valoración general, he hablado con los muchachos. Conocemos nuestros defectos y sabemos qué tenemos que mejorar. Somos un equipo que cuando está compacto, cuando está bien, con confianza puede competir y ganarle a cualquiera", explicó Montella, que sorprendió con esta otra afirmación: "El otro día hicimos la mejor media hora de fútbol desde que estoy aquí y luego con los goles el equipo perdió la confianza y se rompió un poco. También hay un exceso de confianza de los jugadores, que quieren recuperar el terreno perdido lo antes posible".

Para Montella, es una novedad eso de encajar cinco goles en un partido. Sin embargo, en el Sevilla ya lleva tres derrotas así: "Nunca me había pasado, llevo más de 300 partidos de alto nivel y nunca había encajado cinco goles, me disgusta mucho. El partido del otro día fue distinto al de las anteriores derrotas por cinco goles".

Menos claro fue a la hora de valorar los posibles cambios. Por ejemplo, Ben Yedder por Muriel, o Sandro, que vuelve a Málaga: "Debo hacer valoraciones, quizá tenga que hacer algún cambio, también porque hay jugadores que han mejorado físicamente en las últimas semanas". El italiano se paró con el punta canario, que afronta un día muy especial: "Tengo mucha confianza en Sandro. A veces es difícil hacer la lista, sólo entran 18. Ha crecido muchísimo físicamente, porque creo que antes no estaba ni entrenando en su anterior equipo. Confío mucho en él y creo que va a aportar mucho".

Sí dejó caer que Arana tiene opciones en la izquierda, ante las bajas de Jesús Navas y Escudero: "Lo veremos en el entrenamiento, pero sí, es una posibilidad".

La lluvia se presenta como un factor condicionante, pero no debe ser una excusa: "El equipo debe estar hecho a jugar con lluvia, con viento, con cualquier situación contraria. No debe condicionar".

Y puestos a mirar la clasificación, el cuarto puesto queda aparcado. "Ahora debemos pensar en el partido a partido, sin mirar en otro objetivo, sólo en la próxima cita". Así como pensar en la posibilidad de que el Betis termine por delante del Sevilla. "No, no es una posibilidad", dijo seguro.