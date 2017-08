El primer once del Toto

El Sevilla parte bien temprano en la mañana de hoy hacia Estambul con todo lo que tiene. Salvo Franco Vázquez, que debe pasar por un periodo de readaptación a la competición después de haber jugado solamente uno de los siete amistosos de pretemporada, y el lesionado Carriço, Eduardo Berizzo subirá hoy al avión a los 21 futbolistas disponibles más Juan Soriano. A saber: Sergio Rico, David Soria, Juan Soriano, Mercado, Corchia, Kjaer, Pareja, Lenglet, Escudero, Sarabia, N'Zonzi, Pizarro, Krohn-Dehli, Banega, Ganso, Borja Lasso, Montoya, Jesús Navas, Muriel, Ben Yedder, Nolito y Correa.

No es baladí la ubicación de Sarabia tras Escudero. Así la ofreció el club en su web y, como se puede apreciar, todos los jugadores están ordenados según su posición en el campo. Cabe deducir que Berizzo la pasó así al departamento de comunicación porque sigue sin tener relevo para Escudero. Y el madrileño ya sabe lo que es jugar en ese puesto, incluso de lateral derecho, como buen comodín que es. Eso, no obstante, no lo descarta para actuar en su puesto natural, aunque apenas jugó un amistoso por la lesión de la que acaba de salir.

La banda derecha es la que más dudas ofrece. En los dos partidos de más enjundia que ha disputado el Sevilla durante la pretemporada, Berizzo dibujó su once base. Ante el Arsenal, su equipo dio una gran imagen y ganó con este once: David Soria; Mercado, Pareja, Carriço, Escudero; N'Zonzi, Banega, Krohn-Dehli; Correa, Ben Yedder y Nolito. De él hay que sacar al meta, pues será titular Sergio Rico casi con total seguridad, y al lesionado Carriço. Ante la Roma, la variación fue mínima: Sergio Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Krohn-Dehli; Montoya, Correa y Ben Yedder. La gran duda es el estado de Correa, quien se lastimó en el Trofeo Antonio Puerta y sólo jugó media hora, aunque ha superado la contractura en el gemelo y se ha estado mimando para estar en el mejor estado posible ante el Basaksehir. De su estado dependerá que sea titular o no.

Si lo es, podría actuar en la banda derecha en detrimento de Montoya, que ha actuado ahí en cinco de los siete amistosos. El ex volante de Rosario Central ha sido titular en seis de los siete bolos, si bien en el primero actuó en el mediocampo, no como extremo derecho. Jesús Navas apenas jugó un rato contra la Roma y evidenció que aún le falta coger confianza y adecuación al esquema de Berizzo, como reconoció el propio técnico al término del partido.

La defensa parece definida: Mercado, Pareja, Lenglet y Escudero. Siendo el partido a domicilio, sería extraño que Berizzo apostase por Corchia, aunque esto también dependerá de que quiera un cariz más o menos atrevido en su equipo. Este factor también determinará la presencia de Montoya o de Correa, mientras que Nolito, tras romper el partido ante la Roma, parece que tiene sitio seguro en la banda izquierda.

El centro del campo también está bien dibujado. N'Zonzi, pese a las dudas que ha venido despertando por su deseo de salir, parece que tiene sitio fijo junto a Banega y Krohn-Dehli, si bien éste también podría dejarle sitio a Pizarro. Con el argentino, el Sevilla se siente más seguro, más agarrado al campo tácticamente.

Y en el ataque, Ben Yedder parte con la ventaja de haber sido el que ha actuado más veces de titular y además está más asentado en el equipo que Muriel, cuyo papel de revulsivo no hay que despreciar. Todas estas dudas quedarán zanjadas mañana a las 20:45...