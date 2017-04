Una reunión con fondo

Si resultó llamativo que, sólo un día después de que Monchi se despidiera del club del que ha sido 17 años director deportivo, Sampaoli anunciara una reunión inmediata con "la dirigencia" para tratar la planificación de la próxima campaña, las noticias que llegan de Argentina añaden más misterio a los planes del argentino.

Con la identidad del sustituto de Monchi aún en el aire, el velado mensaje del de Casilda vinculando su continuidad al proyecto no se sabe muy bien si va en la dirección de saber quién será el nuevo director deportivo o si lo que desea es más cuota de protagonismo en la planificación pese a su que su sello ha quedado patente en buena parte de los fichajes realizados desde su llegada (Franco Vázquez, Ganso, Correa y Mercado, fundamentalmente). El caso es que Sampaoli anunció por su cuenta y riesgo para esta semana una reunión con Castro que hasta el momento nadie ha confirmado.

Mientras, las noticias que llegan desde Argentina sobre sus opciones para ser elegido seleccionador en sustitución de Edgardo Bauza son contradictorias. Por un lado, el nuevo presidente de la AFA, Claudio Tapia, ha confirmado que de momento no habrá cambios y ha negado el nombre de Sampaoli. "Está en España. Nadie puede llamar a otro técnico mientras hay otro en el cargo. La selección tiene un técnico, es Bauza y es exitoso. Hay que respaldarlo y escucharlo. No hablé con él, pero entiendo que tiene las fuerzas y las ganas necesarias para seguir", dijo el máximo dirigente de la albiceleste, que, no obstante, hace cuentas de lo que le costaría el cambio, pues la liquidación de su técnico (800.000 euros) y el pago de la cláusula de Sampaoli este verano (1,5 millones) acercaría el monto total a los 2,5 millones. Sin embargo, en la noche de ayer se decía en Argentina que Tapia le comunicará a Bauza la decisión de prescindir de él mañana miércoles. Mientras, éste espera acontecimientos. "Mi problema no es Sampaoli. Habló en conferencia de prensa y dijo que nadie lo llamó y son unas declaraciones lógicas", dijo en la televisión.