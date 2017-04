Matías Prats, premio Nacional de Televisión

El periodista Matías Prats, galardonado con el Premio Nacional de Televisión 2017, ha pedido "perdón por haber hecho tanto" en la profesión, con el riesgo de que en ocasiones "tal vez era demasiado reiterativa" su presencia en la pequeña pantalla.

"No echo en falta no haber hecho más cosas, al contrario, pido perdón por haber hecho tanto. Seguro que ha habido ocasiones en las que tal vez era demasiado reiterativa mi presencia, cuando terminaba un informativo y aparecía en un programa de fútbol o un programa especial...a lo mejor tendría que haber pedido perdón. Pero son los responsables de una cadena los que te colocan ahí", ha explicado en una entrevista con Europa Press el periodista.

En el fallo del jurado se reconocía la "versatilidad" de Prats, quien en más de cuarenta años de carrera profesional ha pasado por diversos espacios deportivos e informativos. El presentador reconoce que siempre le ha gustado "aceptar retos", si bien "siendo frío para no involucrarse en cosas que no iban" con él.

"Hubo programas que me ofrecieron y supe decir, con cierto valor, que no estaba hecho para aquello. Ahora creo que acerté. He estado en bastantes sitios y he colaborado bastante: la versatilidad es saber adaptarte a contingencias que se presentan en una televisión, como una noticia inesperada o un programa diferente al que sueles hacer", ha añadido.

Preguntado por sus mejores momentos, no recuerda los peores momentos, en televisión, Prats ha asegurado que "han habido muchos", si bien resalta dos: por un lado, los Juegos Olímpicos de Barcelona, "de lo más importante que se ha hecho en España por ponernos en el mapa"-- y el anuncio del cese de atentados por parte de ETA, "tuve la oportunidad de darlo, después de tantos años y décadas de noticias trágicas con mucho sufrimiento".

En los últimos años, Prats ha dado pie a una especie de 'sello personal' a la hora de dar las noticias, incluyendo algún chascarrillo o comentario con humor. "Yo no diría que es un sello, pero hasta a mi me sorprende la repercusión que tiene en redes sociales porque me lo van comentando los compañeros", ha aseverado.

"Cuando viene de la mano de un buen giro, una noticia que no sea trascendente y da pie a que el espectador también colabore, no está mal usar el humor. Pero es una cosa de tarde en tarde, sin abusar y sin querer hacerse el chistoso o el gracioso. En cierta manera, es edulcorar de alguna manera la trascendencia del informativo, dejando una nota simpática para que el espectador no recuerde siempre lo peor", ha añadido.

Respecto a si le preocupa que empiecen a llegar reconocimientos a toda una trayectoria, Prats ha señalado que "nunca" le ha disgustado echar la vista atrás, porque siempre ha "aceptado muy bien el paso del tiempo". "Además, después de tantos años, lo lógico si nos atenemos a la historia de la televisión es que ya estuviera fuera y lo viera desde otro lugar y no dentro de unos servicios informativos", ha apuntado.

Sobre su futuro, ha comentado que no se fija "metas" y que siempre dependerá de la "ilusión" que sienta en el "día a día" de su profesión. "Cuando deje de sentir esto, será el momento de poner el punto y final, aunque también es cierto que si no hay resultados, puede acelerarse todo. Yo ahora estoy muy contento por cómo se acometen las cosas y, por si fuera poco, me voy de vez en cuando a la Champions", ha bromeado.

Prats ha asegurado que se trata de un premio al que nunca se sintió "aspirante", vista la lista de galardonados. En cuanto a la remuneración económica -30.000 euros- ha aseverado con humor que intentará "ser generoso". "Ya me lo han exigido unos cuantos, ha llamado mucha gente que en vez de felicitar han ido rápidamente al tema económico", ha concluido entre risas.