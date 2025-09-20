Más de 30 jóvenes agricultores y ganaderos intercambian experiencias con veteranos para garantizar el futuro agrario

Con el objetivo de establecer un entorno atractivo para las nuevas generaciones que buscan iniciar su camino en el sector agrícola y para quienes ya han comenzado a hacerlo, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía está implementando un programa formativo que permitirá a más de 30 jóvenes, disfrutar y aprender de estancias formativas en explotaciones ejemplares de las ocho provincias andaluzas.

El proyecto, que lleva por nombre ‘Fomento a la transferencia de conocimientos en el sector agroalimentario para favorecer y dinamizar el relevo generacional’, se enmarca en la Línea 3 para el Fomento del Emprendimiento Social que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Sus objetivos principales son que los participantes puedan explorar diferentes modelos de gestión de su actividad, familiarizarse con el uso de tecnologías emergentes, intercambiar experiencias con otros profesionales y adquirir conocimientos prácticos de manos de veteranos del sector.

Conviene mencionar que el medio rural abarca, aproximadamente, el 85 por ciento del territorio español y afronta un preocupante fenómeno de despoblación que pone en riesgo el relevo generacional en los sectores agrario y ganadero. Ante esta realidad, presente en toda Europa, es necesario poner en marcha medidas que, de manera integral, traten de revertir la situación ya que, en zonas como Andalucía, el sector primario desempeña un papel fundamental como garante de la seguridad alimentaria y como generador de empleo directo e indirecto.

Visita aceitera

Visita aceitera 2

Para la federación es, por tanto, una prioridad apoyar la incorporación y el asentamiento de jóvenes profesionales en el sector agrario, con el objetivo de asegurar la continuación de las cooperativas agrarias en el medio rural.

Partiendo de esta premisa, los participantes en esta iniciativa visitan explotaciones que destacan por su eficiencia productiva y por su gestión técnica y económica, así como por aspectos ambientales y climáticos y por la adopción de nuevas tecnologías, entre otros factores.

Visita ganadería

Durante sus estancias adquieren conocimientos prácticos de gran utilidad para el desarrollo de sus actividades, aprendiendo alternativas que, de seguro, les serán útiles en su día a día. Además, pueden comparar los modelos de trabajo de las distintas regiones, establecer contacto directo con otros profesionales, beneficiarse de la experiencia de los más veteranos y conocer desde dentro el funcionamiento de cooperativas y de otras entidades del sector.

Todo ello se complementa con la realización de un curso formativo específico de redes sociales que les ayuda a difundir sus experiencias a través de diferentes plataformas, promocionando entre los sectores más jóvenes de población un modelo de vida y de trabajo que necesita ser modernizado y dinamizado.