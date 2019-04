Agricultores y distribución comercial, en pugna por los precios

Alcanzar un acuerdo que contente a todos los implicados en la cadena de valor es un reto, pero parece una quimera. Todos los eslabones implicados -agricultores, cooperativistas, distribución y Administración- se empeñan en buscar puntos de encuentro, pero lo cierto es que los agricultores y la distribución siguen en trincheras enfrentadas, en dura pugna porque el precio con el que los alimentos llegan a los consumidores respeten los costes de producción y permitan un margen digno para los productores y los vendedores.

Así se puso de manifiesto en el Desayuno Tertulia Businessagro, celebrado en la Cámara de Comercio de Sevilla, organizada por Siete Agromarketing y eComercio Agrario, con la participación de Asaja Sevilla y con el Grupo Joly entre los media partners, al que asistieron más de un centenar de invitados.

La posición de los consumidores quedó clara en la entrevista que el jefe de Economía del Diario de Almería, Elio Sancho, hizo al secretario general de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, quien abogó porque se de más y mejor información al consumidor, además de formación “porque el compromiso del consumidor se genera cuando se le explican las cosas”. Moreno aseguró que el consumidor valora más la cercanía y la calidad que los precios y apostó por la puesta en marcha de iniciativas de etiquetado inteligente.

El presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, fue claro y conciso: “La solución no es fácil, algo no funciona y no valen los tópicos, no hay que demonizar a nadie, hace falta más transparencia hacia los consumidores y que las normas se cumplan”.

“Ahora se paga en origen menos que hace 30 años y eso quiere decir que algo no funciona”, recalcó Serra, quien pidió un esfuerzo para explicar a los consumidores lo que está pasando y aseveró que la producción necesita las armas adecuadas para llegar a un equilibrio. Agregó que la Ley de la Cadena Agroalimentaria no se cumple, cuestionó que el asociacionismo sea la solución “como en el caso de los perecederos” y aseguró que el consumidor “sí busca precio”.

El debate en este punto se animó cuando el gerente de Onubafruit, Francisco Sánchez, llamó a los productores a la autocrítica y defendió el asociacionismo, al tiempo que aseguró que su cooperativa “tiene unas buenas relaciones con las grandes superficies, que no son de sumisión”.

Otra de las cuestiones que Sánchez dejó sobre la mesa se refiere al etiquetado, “porque una etiqueta es tan importante como un buen producto”, aunque al mismo tiempo señaló su temor a una excesiva complejidad del etiquetado y las consecuencias que ello pueda tener para los productores.

Sector muy competitivo

Las intervenciones de Felipe Medina, responsable de Cadena Agroalimentaria de la Asociación de Empresas de Supermercados (Asedas), llamaban a la concordia. Defendió a su eslabón de la cadena al afirmar que es un sector muy competitivo, que permite a los consumidores el acceso a productos frescos cada día, de calidad y aprecios mejores que en otros países de Europa. Pero también apostó por “un sector productor fuerte, porque tenemos enemigos comunes y no debemos centrarnos en los enfrentamientos”.

Explicó que la distribución no está a favor de la venta a pérdidas, en general, cuestión que también animó el debate y en la que Medina coincidió con Víctor Yuste, director General del Foro Interalimentario, quien aseveró que “en la venta a pérdidas no gana nadie; en la distribución lo que hacemos es que suavizamos las fluctuaciones de los precios, tanto cuando están bajos, como cuando están altos”. “Hay que buscar la rentabilidad mejorando los canales del mercado; hay que buscar aliados, formar e informar al consumidor y queda mucho por hacer en la cadena de valor”, agregó.

Purificación González Camacho, subdirectora general de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aportó a la jornada el punto de vista de la Administración y apostó por “poner en valor la excelencia del producto, eliminando todo lo que no sea eficaz”. Fue especialmente exigente con los consumidores cuando dijo que “el consumidor debe tener responsabilidad en el comercio justo y hay que enseñar al consumidor a penalizar lo que no es justo”.La subdirectora general de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio sacó uno de los temas que, aunque es de gran actualidad, no fue muy comentado: las “fake news”, las falsas noticias con aspecto periodístico, e hizo un llamamiento “para que todos trabajemos contra eso”.

Pero sobre todo, González Camacho llamó a las buenas relaciones entre todos los eslabones de la cadena de valor “sin que haya dependencia de unos respecto a otros y que el trato entre unos y otros sea de socios más que de enemigos”.

Andalucía, punta de lanza

Por parte de la Junta de Andalucía intervino durante la presentación Carmen Cristina de Toro Navera, directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, quien aprovechó para subrayar que Andalucía es la punta de lanza en la agricultura española y destacar el peso que el sector agroalimentario tiene tanto en el empleo, como en la producción.

Compartió la idea de que la producción es el eslabón más débil de la cadena agroalimentaria y explicó cómo funciona el modelo francés en cuanto a la regulación de la venta a pérdidas, de las promociones y la penalización de los precios bajos.

Artemio del Corral Martín, director territorial de Andalucía Occidental de Cajasur, explicó que el sector financiero trabaja con precios totalmente regulados “y ello -dijo- lleva a la transparencia, aunque hay que acompañarlos con innovación”. Aprovechó para destacar el compromiso de Cajasur con el sector a través de su línea agraria.

El debate estuvo moderado por el Elio Sancho, jefe de Economía del Diario de Almería, y también intervino Gissèle Falcón, CEO de Siete Agromarketing, quien señaló la oportunidad del debate por el contexto actual de bajos precios y quejas ante la falta de rentabilidad para los productores.