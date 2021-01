David García Ostos: “Mi objetivo en ARA es que los GDR vuelvan a ser lo que fueron”

El alcalde de Écija (Sevilla) y presidente del GDR Campiña y los Alcores de Sevilla desde 2015, es el nuevo presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) para los próximos cuatro años. En esta entrevista marca su hoja de ruta.

–¿Cómo será el cambio en la dirección de ARA: tranquilo o hay mucho que modificar?

–Tranquilo, sin lugar, a dudas. En ARA continuamos la línea de trabajo de esta entidad, que cuenta con casi 30 años de experiencia trabajando en los territorios rurales por un desarrollo rural sostenible y sirviendo de interlocutor entre los Grupos de Desarrollo Rural y la Administración.

–¿Cuál será su línea de trabajo?

–En esta nueva etapa vamos a acercar la Asociación a los territorios rurales para aprovechar el know how o saber hacer de los equipos técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural. Contamos con personas formadas, preparadas, con amplia experiencia y capacidad para gestionar los fondos asignados en cada período de programación. Por tanto, ese enorme potencial tenemos que canalizarlo y aprovecharlo al máximo. Para ello, estamos ultimando la creación de Grupos de Trabajo temáticos en donde los equipos técnicos de los GDR nos hagan llegar los problemas y también propuestas. Igualmente, tenemos que hacer mucha pedagogía en cuanto al trabajo que hacen los Grupos de Desarrollo Rural en sus territorios. Son una magnífica herramienta porque tienen en su haber algo muy valioso que es el conocimiento de todos los sectores productivos; localizan donde están las iniciativas más innovadoras y a través de sus Estrategias de Desarrollo Local establecen las prioridades de cada territorio rural.

–Llega a la Presidencia en un momento bueno, dentro de lo malo, pues hay comprometido un importante paquete de ayudas de los fondos Next Generation ¿no?

–Efectivamente y ésa es una de líneas en las que estamos trabajamos. Desde ARA reivindicamos que los Grupos de Desarrollo Rural y, en general, los territorios rurales no se queden al margen de la planificación que se haga para recuperar social y territorialmente nuestro medio rural. Teniendo en cuenta esta premisa, nos hemos dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que destine un porcentaje importante de los fondos, que reciba del Gobierno de España procedentes del Next Generation EU, a desarrollo rural. Los GDR están preparados para gestionar esos nuevos recursos dada su experiencia en el territorio y en la gestión de fondos europeos. Estos fondos supondrán una oportunidad única para liderar proyectos de vanguardia en los que los GDR ya vienen trabajando como es el caso de proyectos de economía circular, mejora de la sostenibilidad y eficiencia de nuestras pequeñas empresas, aplicación de las energías renovables para la población, para la industria, teletrabajo y la atracción de nuevos pobladores, mejorar la calidad de los servicios esenciales en los pequeños pueblos, etc.

–¿Qué políticas rurales hay que priorizar?

–En primer lugar, no se pueden implementar políticas rurales desde la ciudad, sino que son los habitantes del medio rural los que deben tomar las riendas y priorizar sus necesidades. Y eso es precisamente lo que diferencia a Leader y a los Grupos de Desarrollo Rural de la Administración. Aunque no se le da la importancia que merecen, los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son una valiosísima y eficaz herramienta para canalizar las necesidades de los territorios rurales, dinamizar a la población rural y hacer frente a los nuevos desafíos; la despoblación, el cambio climático, la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la inclusión social, etc. Nuestra prioridad es que las ayudas Leader se adapten a las necesidades reales de los emprendedores, autónomos y pequeñas empresas rurales, que están atravesando serias dificultades en esta pandemia.

Agilidad

–¿Qué habría que mejorar administrativamente para agilizar el inicio de esas políticas?

–En estos últimos años hemos observado cómo muchas de las iniciativas empresariales se han quedado en el camino. Esta simplificación se hace necesaria por razones de eficacia y eficiencia y también para poder cumplir con lo que estrictamente marca la normativa europea. Se ha de procurar que las ayudas públicas, conteniendo todas las garantías legales, sean viables técnicamente a las personas beneficiarias de las zonas rurales Leader y que no encontremos en el procedimiento del actual programa más trabas, requisitos y requerimientos que los que se le piden al resto de personas beneficiarias de otras medidas del PDR de Andalucía.

"Estamos ultimando la creación de Grupos de Trabajo temáticos para conocer las prioridades de los GDR”

–¿Está sufriendo más el entorno rural los efectos de la pandemia y de la crisis económica?

–El medio rural, al igual que la ciudad, se ha resentido con esta pandemia sanitaria. Somos conscientes del daño que este parón está causando en sectores estratégicos vitales para el mundo rural como los servicios de proximidad, el comercio local y las pequeñas agroindustrias y todas las actividades vinculadas al sector primario. No obstante, en la recuperación tras la crisis del coronavirus el turismo rural está jugando un gran papel en la reactivación de la economía, y aquí las mujeres rurales juegan un papel fundamental, pues más de la mitad de los alojamientos rurales están dirigidos por ellas.

–¿Es cierta esa vuelta al mundo rural de la que se habla a causa de la pandemia y como refugio del Covid?

–Fuentes inmobiliarias apuntan a que ha subido la búsqueda de viviendas en entornos no urbanos y en extrarradios de grandes ciudades. Más allá de esta tendencia, es cierto que esta crisis sanitaria ha despertado un gran interés por volver a desarrollar nuevos modelos de vida y de negocio en el medio rural. Pienso que la sociedad, en general, mira ahora hacia las zonas rurales con otros ojos, porque parece haberse dado cuenta de golpe de su importancia y la verdad es que siempre han estado ahí. En cualquier caso, esta crisis puede ser una oportunidad para lo rural, pero siempre que se desarrollen las políticas adecuadas.

"No se pueden implementar políticas rurales desde la ciudad, el medio rural debe tomar las riendas”

–¿Qué líneas prioritarias siguen los proyectos de los GDR?

–De forma general, las iniciativas apoyadas por los Grupos de Desarrollo Rural incluyen de forma transversal la creación de empleo, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, juventud y la lucha contra el cambio climático. Las Estrategias de Desarrollo Local de los Grupos contemplan medidas de servicios a la población, mejoras de infraestructuras públicas, apoyo a empresas locales, productos locales, y una especial atención a la innovación; ya sea de productos, de procesos, etc., para facilitar un entorno favorable a las empresas y también, como no, para atraer a nuevos pobladores.

"La crisis sanitaria ha despertado gran interés por volver a desarrollar negocios en el medio rural”

–¿Cómo interactúan los GDR con la agroindustria?

–Las iniciativas más destacables en este período están vinculadas a la modernización y digitalización de las empresas del sector agroalimentario de nuestros territorios rurales. A través de las ayudas Leader se ha destinado muchos recursos principalmente a las cooperativas agrarias, a las pymes y micropymes que trabajan productos señeros como la aceituna de mesa, el aguacate, aceite de oliva virgen extra o espárrago verde.