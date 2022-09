Esperanza Fitz: “El mundo rural es clave para el desarrollo de un país”

La mujer siempre ha jugado un papel fundamental en el mundo rural y en concreto en el desarrollo agroalimentario, aunque no como protagonista. La presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac) nos explica en esta entrevista la realidad de este colectivo, que lucha por pasar a un primer plano.

–¿Habló con la Consejera Carmen Crespo sobre el estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar, ¿qué le preocupa a Ansemac de este texto?

–Así fue, aunque sabemos que ya se produce un buen avance al incluir al sector del Mar dentro del anteproyecto, entre otras cuestiones tenemos que seguir luchando por conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural y del mar. Necesitamos asegurar una mayor participación en organismos de poder que nos permitan defender los derechos de estas mujeres. Como también la implementación de sistemas de control y seguimiento de las políticas a fin de garantizar que se cumplen con el objetivo propuesto en el estatuto.

–Una de las cuestiones más preocupantes en estos momentos es la escasez de agua. ¿Cómo lo ven en Ansemac?

–Lo vemos como un problema muy grave que tenemos pendiente de resolver en España y que nos afecta a Andalucía. Está claro que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes o no están dando los frutos esperados, o también no hay la suficiente concienciación social. El mal uso de un recurso tan importante como es el agua y que es fundamental para la vida, es algo muy serio a tomar en cuenta. Cada día el ciclo hídrico es menor, las olas de calor son más largas y las temperaturas alcanzadas son mayores. Por lo que se deben de actuar ya en conciencia acorde a la gravedad del problema que tenemos.La mala gestión de este recurso, la sobre explotación de los riegos, han conseguido llevar a mínimos históricos los embalses nacionales.

Iniciativas

–¿Qué proponen?

–Instalar mecanismos para reutilizar y reciclar el agua en las industrias, jardines, campos de golf, cultivos, piscinas, centros deportivos, que sean sostenibles y eficientes medioambientalmente, etc., el uso de las nuevas tecnologías para la desalinización del agua, I+D+i en sistemas de reciclaje y de conservación del agua, utilizar la Inteligencia Artificial para hacer predicciones y saber si las redes de suministro de agua están siendo eficientes y así poder atajar el problema antes de que llegue, disponer de sistemas de control del buen uso de los recursos hídricos y nuevos sistemas de riego más eficientes y sostenibles. El agua es el oro del siglo XXI.

–¿ Tiene el mundo rural mucho potencial de crecimiento económico?

–Totalmente. Yo diría que es clave para el desarrollo de un país. El mundo rural tiene un gran potencial de crecimiento económico vinculado a la producción alimentaria. Pero se tiene que seguir trabajando incansablemente en su desarrollo y en la creación de estrategias, ya que cada municipio tiene su propia identidad y no se puede replicar el mismo modelo en todos, sino que se necesitan analizar su situación, recursos, necesidades, etc..... Así llevaremos a realizar un modelo exitoso que genere trabajo y recursos en su entorno.

–¿Cómo ve el papel que van a jugar las mujeres en los próximos años en el medio rural?

–Las mujeres que viven en el medio rural son clave en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto. Para garantizar dicha sostenibilidad es preciso afrontar las desigualdades que todavía sufren las mujeres en el medio rural aún en mayor medida, en muchos casos, que las mujeres urbanas. Se sigue necesitando la formación, el asociacionismo, la generación de oportunidades, la creación de redes, promover el liderazgo, sistemas que ayuden a conciliar la vida personal y profesional en el medio rural. Fomentar la sororidad entre las mujeres rurales y el mecenazgo para emprendedoras, ya que en muchos casos no cuentan con el apoyo familiar para tener acceso a la financiación de un proyecto empresarial.

La España vaciada

–¿Forma parte Andalucía de la España Vaciada?

–Efectivamente, Andalucía al igual que otras comunidades autónomas, somos las víctimas de una serie de consecuencias que ha provocado el despoblamiento de nuestras zonas rurales y la migración a las ciudades en búsqueda de trabajo y con la esperanza de una mejor calidad de vida. Córdoba y Jaén se encuentran en las 23 provincias españolas en las que su tasa de población está por debajo de la media nacional y que ven más acuciante el despoblamiento rural y ese éxodo a otros lugares en busca de oportunidades y una mejor situación personal y laboral. Desde Ansemac trabajamos e impulsamos proyectos paliar el despoblamiento.

–¿Avanza la digitalización en las áreas rurales y qué supone para ello?

–La digitalización es el gran aliado de las zonas rurales, ya que le acerca el mundo a ellos y les genera un sin fin de oportunidades tanto laborales, sociales, comerciales, internacionalización, conocimiento, etc. Es una de las grandes herramientas para evitar precisamente la despoblación rural. Ya que afianza a las personas en su territorio y desde éste y a través de la digitalización ellos pueden tele trabajar, comercializar sus productos, dar a conocer sus negocios y su propio municipio, les ayuda a generar recursos que no tienen o que no están al alcance de su mano fácilmente. Incluso son el motor para que personas puedan generar proyectos emprendedores que generen oportunidades laborales y que se produzcan el retorno de las personas a sus municipios.

–¿En qué sectores rurales destaca las mujeres empresarias?

–Las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo de la economía de cualquier zona rural. Ellas son el motor para un desarrollo económico y social. Uno de los cambios que se está generando es a través de su papel de cuidadoras, que culturalmente se ha ido asociando a la mujer y hoy día está derivando cada vez más en servicios profesionales de cuidado de personas mayores. El servicio de catering y de proximidad, ya que al tener una población cada vez más mayor, genera oportunidades de negocio que tiempo atrás no existía. Otro de los más competitivos sectores en el que la mujer ha dado un paso al frente, ha sido en el turismo. También la transformación artesanal de productos agroalimentarios, actividades económicas relacionadas con el valor añadido de los productos agrarios, fundamentalmente en la transformación y comercialización de los mismos y la recuperación de oficios y artesanía autóctona, como modo de diferenciación entre territorios.

–¿Por qué en el área de la producción, en las explotaciones agroganaderas, las mujeres siguen en segunda fila?

–Aunque ha subido sustancialmente el número de titulares de explotaciones, es cierto que aún nos queda mucho trabajo que realizar. El pensamiento tradicional de este sector que siempre ha estado dirigido y gestionando por hombres, `por lo que la representación femenina siempre ha estado limitada. Pero no obstante y a pesar de las trabas burocráticas que también tienen las mujeres a la hora de conseguir la titularidad de una explotación se han ido creando comunidades de mujeres pastoras y ganaderas de extensivo en la que a través de la unión y las ganas de luchar. No quita que realmente hay que seguir trabajando firmemente hasta conseguir una igualdad real con las mujeres en el medio rural y agro ganaderas.