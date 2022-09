Hay una oportunidad histórica para llevar adelante la Gestión Integrada de Zonas Costeras

La creación de la nueva Consejería de “Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul” ha determinado una remodelación importante en lo que significa el concepto y las funciones a desarrollar por este nuevo órgano de gobierno de la Junta de Andalucía. Sobre todo, por significar un campo competencial sobre el dominio litoral de una forma específica, reconociendo con ello la importancia natural, social, económica y cultural que tienen las zonas costeras en el territorio andaluz, de ahí que declare con rotundidad que la “Economía Azul” en lo que respecta a los litorales va a estar referida a la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC).

Ciertamente este concepto de técnica político administrativa que constituye la GIZC, no es una novedad en sí misma, pues ya venía desarrollándose por la anterior Administración desde 2005 por aplicación de los acuerdos del Consejo y Parlamento Europeo ratificados por España y que se concretó en Andalucía con un protocolo y un proyecto piloto que se desarrolló en el Levante almeriense entre 2005 y 2010 y en el que personalmente participé. Paralelamente se efectuó la “Estrategia Andaluza Para la Gestión integrada de las zonas Costeras” cuyo documento intentaba ser una referencia básica.

Desde hace unas tres décadas, los geógrafos andaluces han venido señalando la necesidad de prestar atención a la problemática del litoral, dada su reconocida fragilidad y los fuertes impactos que estaba sufriendo y por ello generando una gran velocidad en su deterioro como consecuencia de la acción humana sobre el medio natural, mucho más importante que los denominados procesos derivados de la teoría sobre cambio climático. Es por ello que se realizaron estudios muy rigurosos sobre esta problemática desde distintas perspectivas del conocimiento y que fueron muy bien acogidos por la comunidad científica a la vez que desde el ámbito académico se desarrollaron cursos de formación en esta materia.

Graves afecciones al sistema litoral

Hoy día, en las noticias de la actualidad, se pone de manifiesto que en distintos puntos del litoral andaluz y de España en general, se están producciones graves afecciones al sistema litoral con marcadas pérdidas de playas y riesgo de afecciones a las zonas urbanizadas.

En este sentido la legislación del Estado como la Ley de Costas, han tratado de poner freno a esta realidad, pero no es suficiente, dado que una perspectiva sectorial no corrige problemas horizontales. No olvidemos que muchos procesos litorales tienen su origen en el interior continental por lo que todo lo que sucede tierra adentro se refleja en los litorales. Así el retroceso de la línea costa y el avance del mar no es solo por un aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, el desencadenante es normalmente la ruptura del equilibrio sedimentario de la franja litoral, bien por no llegar aportes nuevos de arenas debido al sellado de suelos por urbanizaciones o por interrumpir los flujos de sedimentos que aportan los ríos o por afectar a los desplazamientos de arenas que generan los movimientos de las aguas marinas por la construcción de infraestructuras en la costa como puertos o espigones; unido a ello, la destrucción de las praderas de posidonia por contaminación, posibilitan que los oleajes tengan más energía y afecten a las playas. Una reforestación o una deforestación en las cuencas vertientes al litoral tienen unos efectos enormes unido a episodios de lluvias torrenciales. No olvidemos que, en el litoral Mediterráneo, los cambios en la línea y forma de la costa en período histórico han sido brutales.

E s claro que el litoral es un sistema muy complejo en el que se dan cita muchísimos tipos de factores tanto naturales, como económicos, sociales y políticos-administrativos, por lo que su actuación obliga a una gestión integrada que posibilite la conjunción de las demandas sociales, el desarrollo económico y la necesaria conservación del medio natural y este es el reto político con el que se encuentra la nueva Administración de Andalucía.

Esfuerzo político

Conjugar todos estos aspectos y promover las acciones necesarias para frenar los procesos negativos y evitar los previsibles de futuro mediante la coordinación administrativa, la participación social y el conocimiento científico técnico de los factores que intervienen y los procesos naturales que se desencadenan.

Tenemos que ser conscientes del enorme esfuerzo político y las dificultades que conlleva la aplicación y desarrollo que supone el reto de la GIZC y tener así mismo presente lo que sería un fracaso de la política de sostenibilidad y medio ambiente en Andalucía si no se desarrolla desde una perspectiva conceptual correcta.Pienso que el Gobierno de Andalucía ha valorado adecuadamente lo que implica este reto, pero será muy interesante conocer cómo se estructura y desarrolla el modelo.

No podemos olvidar que hay una oportunidad histórica para llevarlo adelante teniendo un Gobierno que controla la mayoría parlamentaria para poder hacerlo.