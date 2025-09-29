Agrobío, la industria auxiliar: motor del control biológico

En un contexto agrícola cada vez más exigente, donde la sostenibilidad y la diferenciación en calidad marcan el futuro del sector, Agrobío se ha consolidado como un referente internacional en control biológico y polinización natural. La empresa almeriense ha sabido crecer de la mano de la innovación aplicada, desarrollando soluciones que permiten a los productores producir de manera más eficiente, segura y competitiva en los mercados.

Lo que comenzó en los invernaderos hortícolas del sureste español se ha convertido en una tecnología transversal cada vez más presente en más cultivos y entornos. En sus orígenes, la estrategia se aplicaba en hortícolas bajo plástico, el motor principal de la agricultura intensiva almeriense. Sin embargo, la experiencia acumulada y la innovación aplicada han abierto nuevas posibilidades: viveros ornamentales, frutos rojos, cultivos al aire libre, cítricos, frutales, parques y jardines e incluso forestal se benefician ya del uso de insectos auxiliares y de un manejo más natural y equilibrado de las plagas.

Este salto no ha sido casual. La industria auxiliar ha jugado un papel decisivo en la expansión del control biológico. Empresas de biotecnología, como Agrobío, han desarrollado soluciones adaptadas a diferentes cultivos y condiciones; las de riego, semillas o plásticos han aportado mejoras que favorecen el manejo de auxiliares en el campo. El resultado es un modelo agrícola cada vez más robusto y competitivo, capaz de responder a las exigencias de los mercados internacionales.

Los retos son numerosos: nuevas plagas, la aparición de especies invasoras y la necesidad de contar con auxiliares más adaptados. Al mismo tiempo, se requieren formatos más prácticos y eficaces para las sueltas, que faciliten el trabajo en campo y logren buenos resultados. Para dar respuesta, Agrobío lidera líneas de investigación en nutrición y selección genética de auxiliares, logrando que la innovación se traduzca en resultados tangibles para los productores.

Pero si algo ha marcado la diferencia en la consolidación del control biológico ha sido el acompañamiento técnico. Los equipos de Agrobío que asesoran, transfieren conocimiento y generan confianza en los agricultores han sido la pieza clave para transformar la teoría en práctica. El éxito no reside solo en disponer de insectos auxiliares de alta calidad o introducir otros más novedosos, sino en aplicarlos con rigor, escogiendo los más adecuados para cada momento del cultivo e integrándolos en el manejo diario de la finca.

El futuro pasa por seguir ampliando horizontes. La extensión del control biológico a los cultivos al aire libre es ya una realidad incipiente, con ensayos y aplicaciones en cítricos, frutales o viñas. La experiencia demuestra que, con innovación y acompañamiento técnico, este modelo es capaz de adaptarse y ofrecer soluciones más allá del invernadero.

La agricultura ha hecho del control biológico una seña de identidad. Su transversalidad muestra no solo la madurez del sistema, sino también la capacidad del sector auxiliar para reinventarse y anticipar soluciones. Y en esa capacidad de adaptación radica, precisamente, la fuerza de un modelo agrícola que mira al futuro con confianza.