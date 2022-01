Manuel Infante: “El siguiente reto es amparar en la DO a nuestros espumosos”

Para conocer a fondo el origen y el futuro de los vinos del Condado de Huelva, la voz autorizada es la de Manuel Infante, el reelegido presidente del Consejo Regulador de las DDOO Condado de Huelva, Vinagre y Vino de Naranja.

–Acaba de ser ratificado el año pasado como presidente de las DDOO de Condado de Huelva ¿Qué significa para usted después de tantos años al frente?

–Una gran satisfacción personal y profesional que da ánimo y energía, porque la ilusión sigue intacta para finalizar el presente mandato y más con mis principales baluartes, mis compañeros Antonio Izquierdo como secretario general y Carlos Ibáñez, que es el director técnico.

–Del trabajo realizado hasta ahora ¿qué destacaría?

–Es difícil en tan largo periodo. Empecé después de aprobar mis primeras oposiciones al INDO (Instituto Nacional de Denominaciones de Origen), organismo autónomo del entonces Ministerio de Agricultura y, desde entonces llevo ligado a nuestras DOPS, 45 vendimias, de las cuales las 21 últimas han sido como presidente. Como comprenderás en todo este periodo ha habido luces y sombras.

–La denominación de origen Condado de Huelva cerró el pasado año con un récord de contraetiquetas ¿Cómo lo consiguieron?

–Pues sí, a pesar de las circunstancias actuales que estamos pasando, con un buen equipo y un Gabinete de comunicación extraordinario, hemos conseguido, en comunión con nuestras cooperativas y bodegas, dar visibilidad a todos nuestros productos amparados. Pero, sin lugar a duda, el mayor mérito corresponde a muestras empresas comercializadoras de los tres alcances que protegemos, que han doblado esfuerzos y puesto a punto la venta on line.

–¿Cómo son los vinos que ahora están comercializando?

–De una calidad contrastada, con total control, con una trazabilidad y calidad que van desde la cepa a la copa. Una calidad que es reconocida por el consumidor final, cuando los prueba. Piense que la contraetiqueta solo se le entrega cuando existe una total seguridad alimentaria, y ha pasado los controles de laboratorios oficiales y las del Comité de Calificación. Se ha dado la casuística de un vino que ha pasado todos los controles, incluidos los parámetros fisicoquímicos, los laboratorios oficiales, nos dicen que es apto para el consumo, pero si no pasa el de comité de cata, el organoléptico, se descalifica y sale como vino de mesa, pero no como vino con DOP.

–¿Qué evolución tiene un producto tan singular como el vino Naranja? ¿Tiene posibilidad de seguir incrementando su demanda?

–Es un vino antiquísimo que se comenzó a hacer en 1780 por una familia bodeguera de la Rioja que se trasladó a Moguer, concretamente la de los padres de nuestro Nobel de Literatura, el poeta Juan Ramón Jiménez. La Bodega del Diezmo Nuevo, fundada en 1770, propiedad de la familia de Juan Ramón, regentada en la actualidad por Antonio Sáenz Jiménez, un eslabón de siete generaciones, recuperó este vino en 1860, y desde entonces se viene fabricando con la misma formula artesanal, motivo por el cual, a pesar de ser tan antiguo, decidimos protegerlo con IGP en 2011. Es un vino muy demandado y quizás el que más se trata de imitar. Por ello decidimos protegerlo en la DOP “Condado de Huelva”. Hay quien trata de imitarlo intercalando la preposición de, craso error, porque esa preposición lleva a pensar que procede de la fermentación del zumo de naranja y eso no es vino ya que, vino como tal, es el que procede de la fermentación del jugo de la uva de vinificación.

Espumosos con DO

–Y los espumosos ¿siguen ganando cuota de mercado?

–Cuando iniciamos las investigaciones de Cevicon, uno de los miembros, enólogo de Agroalimentaria Virgen del Rocío, S.C.A., ubicada en Almonte, Juan Manuel Peláez, propuso investigar la posibilidad de elaborar espumosos con la uva Zalema. Después de profundas reflexiones aceptamos el reto y nos pusimos manos a la obra tanto en bodega como en la selección de la uva. Así se transformó la bodega-cooperativa convirtiendo sus pozas subterráneas de 50.000 litros y más en cavas subterráneas, y arriba con la instalación de depósitos de acero inoxidable para fermentar con temperatura controlada: el lagar se transformó con una moderna bodega. Si bien todo este proceso no se hizo de la noche a la mañana y fue bastante complejo, en la década de los 80 salió el primer espumoso andaluz, marca Raigal, que fue todo un acontecimiento, de Zalema 100%, y aún se sigue haciendo. Con posterioridad otras Bodegas y Cooperativas del Condado se han ido sumando y hoy día son varias las que lo hace, señal de que hay demanda y un nicho de mercado que no debemos desdeñar. Por eso es nuestro siguiente reto: amparar estos espumosos con nuestra DOP.

–¿Qué características tiene la uva Zalema que aporta ese carácter especial a los vinos del Condado de Huelva?

–Su versatilidad. La Zalema es nuestra reina, sin ella no existiría nuestra actual DO, ni el Condado de Huelva, vitivinícolamente hablando. A principio de los años 80, un grupo de jóvenes enamorados de la vid y del vino, coordinados, en un principio por el jefe de los Servicios Técnicos del INDO. -hablo de Juan Alfonso Ojeda, Juan Manuel Peláez, enólogos de la zona y Pepe Serrano, Rafael Ruiz y un servidor- un equipo multidisciplinar de enólogos, ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, biólogos, etc., como ves multidisciplinar, creamos Cevicon (Comisión para el Estudio de la Vitivinicultura del Condado). Después de 6 años de investigación, gracias a los hermanos Soto, que nos cedieron su finca de Zalema en el Majuelo Soto, y de Juan Oliveros, entonces propietario fundador de la hoy Bodegas Oliveros, en Bollullos del Condado, que nos cedió la que llamaban su Bodega de arriba; nos pusimos manos a la obra y creamos una sociedad “Sovicosa”, (Sociedad de Vinos del Condado, SA), donde a base de investigación, con mucho cariño y entrega, sacamos el primer vino blanco de fermentación controlada de Andalucía que registramos y salió al mercado con la marca Viñaodiel, 100% de Zalema, al cabo de un año fue el vino blanco más vendido en Madrid y parte de Europa. Lo que sucedió después lo dejo porque es largo de explicar. Pero si puedo decir, con mucha alegría, que hace un par de años, el actual propietario de Bodegas Oliveros se hizo de nuevo con la marca y hoy día se ha vuelto a poner en el mercado. A esto he de añadir, que hace unos días se hizo la presentación, después de su recuperación, del vino Privilegio del Condado, que elaboraba Juan Alfonso Ojeda, uno de los jóvenes de la época, en la Bodega Vinícola del Condado, SCA con idénticas características fisicoquímicas y organolépticas. Les deseo mucha suerte.