Volumen y calidad en la campaña del ajo

Buena cosecha y precios satisfactorios son los indicadores de la campaña del ajo que acaba de comenzar, tanto la recogida como el arranque mecanizado, según informa Asaja Córdoba, provincia que se lleva la palma en este cultivo en Andalucía.

El presidente nacional de la Sectorial del Ajo de Asaja, Miguel del Pino, ha explicado que se trata de la recogida de la segunda mayor cosecha de ajo de España y la primera que sale al mercado. Se espera que la producción de esta campaña sea “buena en volumen y de gran calidad”, porque las condiciones meteorológicas han sido estupendas.

En concreto, se podrían llegar a recoger en torno a las 30.000 toneladas, “si la cosecha transcurre con normalidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el año pasado al final hubo hectáreas que perdieron producción debido a la lluvia, ocasionando daños en los ajos que se habían recogido, advierte De Pino. No obstante, existe una gran demanda del producto debido a que el mercado actualmente está vacío. Sin embargo, hay que estar pendiente de lo que ocurra en China, el principal competidor, con el 83% de la producción mundial, pero que ha visto reducida sus ventas a consecuencia del Covid-19 provocando un desabastecimiento de este alimento a nivel global, lo que permitió que los precios subieran entre un 20 y un 50% en 2020 hasta llegar a una media de unos tres euros por kilo en el almacén.

“Por tanto, el sector puede tener un año que permita recuperarse de años pasados difíciles, indica Del Pino, porque “nos están demandando gran cantidad de ajos desde distintos mercados internacionales, aunque hay incertidumbre en función de cómo evolucione la pandemia del coronavirus a nivel mundial y cómo afecte esto a los mercados”.

En cuanto a la superficie, en este año 2021, en la provincia de Córdoba es la misma que el año pasado, con aproximadamente 2.000 hectáreas de plantaciones frente a las 1.670 de 2019 y las 2.020 de 2018. El presidente de la sectorial del Ajo de Asaja Córdoba y varios representantes de la misma mantuvieron la pasada semana un encuentro con el delegado territorial de Agricultura, Ganadería de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, para abordar la situación actual con el comienzo de la campaña de recogida.Los representantes de la sectorial agradecieron el interés y predisposición del delegado para abordar las diferentes cuestiones y trabajar conjuntamente en estrecha relación de colaboración con el fin de poder ir dando solución a los distintos aspectos que les pueda afectar.

Provincias

La campaña del ajo es muy importante para Córdoba, ya que destaca entre las provincias andaluzas como la principal zona productora de ajo de la región, representando el 36% de la superficie sembrada y el 35% de la producción de ajo de la comunidad. Le siguen las provincias de Sevilla y Granada, representando el 24% y el 17% de la superficie andaluza de ajo, respectivamente.

Esta actividad cuenta con una gran importancia económica en algunos municipios del sur de la provincia cordobesa y, según un informe de la propia Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, la superficie cultivada con esta hortaliza, que suele rondar las 2.000 hectáreas, se centra en los municipios de Santaella, Córdoba capital y Hornachuelos entre otros.

En cuanto a las industrias, hay contabilizadas 17, que tienen sus sedes sociales en Montalbán, Santaella y Cabra entre otros pueblos.

Más del 90% de las producciones cordobesas se exportan, principalmente a países europeos como Francia, Italia, Alemania o Gran Bretaña. A continuación, aparecen Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos y Taiwan; y, como gran novedad, el año pasado se logró entrar en Japón, un mercado en el que hasta ahora no estaba presentes.

Cebolla

En cuanto a la cebolla, el sector no está tan contento, sino todo lo contrario. Así COAG Andalucía informa que en plena campaña de cebolla fresca en Andalucía, los precios se han desplomado y considera que el motivo de este desastre no es otro que la importación de cebollas de terceros países. “Sólo hay que echar un vistazo a la zona de hortalizas de cualquier gran superficie para comprobar cómo las cebollas que se ofrecen al consumidor no son andaluzas, sino de Nueva Zelanda, México, Senegal, Holanda o Perú, por ejemplo”, dicen.

Por ello, la organización agraria considera que la situación de los productores de cebolla andaluces “es crítica una vez más, a pesar también de que se han adaptado a la demanda del mercado cultivando las variedades requeridas por estas cadenas de alimentación: de formato mediano, redondas y de mucha consistencia, lo que además supone un incremento sustancial de costes para el agricultor, pero ni por ésas”. “Las cebollas vuelven a estar un año más, como el día de la marmota, plantadas en el campo sin recoger, por falta de precio y de comprador”, manifiesta COAG Andalucía, que insta a los consumidores a comprobar el origen en las etiquetas de las cebollas y solicitar cebollas de cultivadas en Andalucía.

Al tiempo, COAG Andalucía pide responsabilidad y compromiso social a las grandes cadenas de alimentación, con el sector agrario y con la economía de nuestro país.