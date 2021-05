Marco Román: “La demanda de patatas nuevas va en aumento”

El sector productor y comercializador de patatas en Andalucía mueve más de 300 millones de euros en nuestra comunidad, creando riqueza y empleo en el entorno rural y en las empresas auxiliares. ¿Cuántos sectores en Andalucía invierten así cada año con un impacto tan directo en nuestros pueblos? Esta es la pregunta que se hace el responsable de la patata en Asociafruit, Marco Román, que a continuación responde a las nuestras.

–Empieza la campaña de la patata nueva española ¿saben los consumidores distinguirla de la francesa de conservación?

–Pues sí, empezamos una nueva campaña y parece que el trabajo que venimos haciendo desde Asociafruit en los últimos años va dando su fruto y el consumidor está más concienciado. No tenemos duda de que el consumidor sabe distinguirla perfectamente sobre todo cuando la guisa o cuando la fríe, pero sobre todo cuando la degusta; ahí nuestra patata nueva, la que cultivamos en la vega del Guadalquivir en los meses de abril a julio, es inconfundible. Lo que ha pasado estos últimos 10 años, es que a una parte del sector de la patata le ha interesado confundir al consumidor para que no sepan identificarlas a la hora de comprarlas y el esfuerzo hecho en los últimos años desde el sector de patatas nuevas de Asociafruit ha servido para que el consumidor cuando vaya a comprar patatas pueda identificar perfectamente cuál es nueva y de producción local o nacional y cuál es la vieja o de conservación que viene de Francia.

–¿Colabora la distribución?

–Ahora vemos como las principales cadenas de distribución nacionales han cambiado todo el surtido a patatas nuevas y es algo que desde el sector queremos agradecerles porque así se evita la confusión y al mismo tiempo sirve de impulso y crea confianza en el sector productor.

–¿Siguen haciendo falta campañas de promoción?

–Por su puesto que hace falta. Tanto de iniciativa pública, y aprovecho para agradecer a la consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que todos los años nos conceden una parte del presupuesto para la promoción y que hacemos coincidir con el comienzo de la campaña nueva, aunque el presupuesto se nos queda corto y se tendría que hacer un mayor esfuerzo. Pero sin duda es el sector el que tiene que apostar por promocionar y divulgar las bondades que tiene un producto nuevo, fresco, de temporada y de cercanía.

–¿Cuáles son esas diferencias significativas, además del origen nacional de la española?

–Hay varias diferencias como pueden ser el aspecto visual, donde la patatas nueva tiene una piel muy fina incluso se le puede levantar la piel. Otra diferencia significativa es la calidad organoléptica, la patatas nueva al ser un producto fresco y prácticamente recién recolectado tiene sus propiedades intactas tanto de sabor como de textura. En comparación con la patata vieja de conservación que lleva 7 u 8 meses a baja temperatura y que no tiene nada que aportar culinariamente. Pero la principal diferencia es cuando te comes una patata nueva no tiene nada que ver su sabor y sobre todo cuando la fríes, en muchas ocasiones hemos visto quejas de consumidores diciendo que se las patatas se le ponían negras cuando las freían, y han llegado a echarle la culpa a la sartén, al aceite o la vitro,… pero, sin duda, la culpa era de la patata de conservación francesa que al estar varios meses a conservadas a baja temperatura pierden su propiedades y el almidón se convierte en azúcar, y eso es lo que provoca que se pongan negras al freírlas. Y cuando fríes una patata nueva se te queda amarilla, doradita por fuera y con ese sabor característico que muchos nos dicen: ¡saben como las que hacia mi abuela!

–¿La prohibición por la UE del antigerminante habitual va a rebajar la comercialización de la patata francesa?

–Eso es lo que esperamos desde el sector, al menos vamos a igualar la balanza un poco más. Ya que pensamos la patata de conservación no va a aguantar tan bonita hasta final de campaña.

–¿En qué provincias andaluzas se cosecha la patata?

–Pues de las 7.000 hectáreas que se siembran en Andalucía es en la provincia de Sevilla donde se produce el 70%, debido a principalmente a las condiciones climatológicas y la calidad de la tierra de la vega del Guadalquivir y las comarcas del Aljarafe – Doñana, la comarca de Los Alcores, los palacios o Dos Hermanas, etc… El resto se distribuyen entre las diferentes provincias andaluzas, existiendo un incremento en los últimos años en la producción de patatas en la provincia de Almería.

Recuperar terreno

–¿Qué volumen de producción esperan alcanzar este año? ¿Será posible ir recuperando la superficie que se cultivaba antes?

–Este año vemos que ha caído la producción en torno a un 5% de la superficie sembrada, y es causada principalmente por la incertidumbre que hay en el mercado debido a la Covid y por otro lado por la falta de lluvias en el otoño. Pero vistas a futuro hay muchas posibilidades de recuperar superficies ya que la demanda de patatas nuevas va en aumento.

–Y en calidad ¿cómo viene?

–La calidad viene siendo buena incluso con respecto a la piel para lavado de la patata que es un requisito optimo para los lavaderos de patatas estoy viendo que tenemos mas calidad que años anteriores ya que al hacerse el cultivo un poco mas temprano tenemos mejor calidad de piel, aunque las últimas lluvias nos han embarrado el campo un poco y se esta recolectando la patata con algo mas de tierra.

–¿A dónde se exporta la patata española?

–La campaña de patata nueva en Andalucía coincide con el fin de los stocks de patatas de cámaras en los países de centro y norte de Europa, estos países son grandes consumidores de patatas y saben apreciar la calidad de la patata nueva Española, principalmente la que producimos en Andalucía. En estos mercados competimos directamente con países terceros o extracomunitarios como son Israel, Egipto y Marruecos.

–¿Están ampliando las variedades que se cultivan en España?

–Si cada vez más los productores y comercializadores van adecuando las variedades a las demandas del mercado. Y esto es algo de lo que hay un importante déficit de conocimiento y es responsabilidad del sector adecuar cada variedad a cada segmento de mercado.

Ayudas de la PAC

–¿Por qué la patata carece de las ventajas que las ayudas de la PAC ofrecen a otras frutas y verduras?

–La patata ha sido muy maltratada por las ayudas de la PAC, probablemente haya un interés de algunos de los países fuertes de la UE para esto siga siendo así o una falta de interés total de los europarlamentarios españoles por defender a un sector tan importante como este para nuestro país. Ahora tenemos un nuevo modelo y esperemos que por fin el Ministerio sea capaz de pedir en Europa que la patata se incluya dentro del anexo de los productos aptos para ser seleccionados y lo que pedimos es que se haga un plan estratégico nacional para volver a recuperar el cultivo y darle la importancia que se merece por el nivel de inversión que un cultivo de patata tiene, por la cantidad de empleo que crea y por ser un alimento de primera necesidad.

–¿Qué aconseja al consumidor?

–El simple hecho de coger una bolsa de patatas en el súper o tienda habitual y ver por detrás el origen: España o Francia y poder seleccionar la que se produce aquí tiene un impacto en la economía local, regional, en la preservación del medio natural y si fuéramos conscientes de ello, siempre escogeríamos el producto de aquí, las que se cultivan en nuestra tierra, por nuestros agricultores; la patata nueva.