Los alimentos de origen cooperativo llegan a las escuelas de hostelería andaluzas

Las escuelas andaluzas de hostelería están siendo escenario de un interesante proyecto divulgativo, rubricado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, orientado a la información, divulgación y promoción de los valores asociados a los productos cooperativos y a las empresas agroalimentarias que los producen.

Así, alrededor de un centenar de estudiantes de cocina recibirán una formación que les hará comprender las ventajas de utilizar en sus creaciones culinarias productos de proximidad, cultivados y producidos bajo altos estándares de calidad que, además, tienen un impacto social y medioambiental muy positivo en el medio rural.

Conviene recordar que el modelo cooperativista sitúa a las personas en el centro de sus actividades, primando el interés general por encima de todo, sin renunciar a la competitividad comercial ni a la innovación, pero cuidando el bienestar de los socios y del entorno en el que se asientan. Es por ello, que elegir productos de origen cooperativo constituye también una apuesta por el desarrollo del territorio y por la permanencia de la población en los entornos rurales. De esta forma, se valoriza la actividad agraria y ganadera, se mejora la imagen social del sector primario y se incentiva el consumo de productos saludables y responsables con el entorno.

Pese a que los productos cooperativos comienzan a ser reconocidos por muchos consumidores, sigue existiendo un gran desconocimiento por parte de los profesionales de la restauración, por lo que el objetivo general de la propuesta era favorecer la entrada de estos alimentos en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y catering), promocionando sus bondades entre los profesionales de la gastronomía del futuro.

Este proyecto, denominado ‘Promoción y difusión de los valores de los alimentos de origen cooperativo y de las empresas de economía social entre los estudiantes de las escuelas de hostelería’, se enmarca en la Línea 2 para la difusión y promoción de la economía social, financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y se desarrolla en sesiones de dos horas de duración.

Durante la primera media hora, los alumnos reciben información sobre las cooperativas agroalimentarias, sus valores y formas de producción de los alimentos objeto de la actividad divulgativa.

A continuación, visionan el video ‘Productos con valores’, realizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y protagonizado por los chefs andaluces Camila Ferraro, Periko Ortega, Juanjo Ruiz y Loli Rincón.

La última parte de la acción consiste en la elaboración de una receta utilizando productos cooperativos, de modo que el alumnado pueda comprobar, en directo, la versatilidad de estos alimentos en su aplicación gastronómica. Estas clases magistrales están dirigidas por reconocidos chefs.

Los participantes reciben, además, como obsequio, un pack compuesto por un cuaderno-recetario, un delantal y una mochila, para dar rienda suelta a sus propias recetas elaboradas con productos cooperativos.