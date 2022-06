Frutos Rojos: Innovación y nuevos mercados, retos del sector

Por su lado, el alcalde de Huelva , Gabriel Cruz, que no pudo viajar a Berlín, ha puesto en valor la presencia de Freshuelva en la feria berlinesa, «proyectando a nivel internacional una de nuestras mayores fortalezas económicas y vinculando la promoción exterior de la marca Huelva a conceptos como el liderazgo y la innovación al que se asocia el sector de las berries, aprovechando el magnífico escaparate que brinda Fruit Logistica».

Freshuelva pide el mismo marco normativo que Italia y Portugal

Freshuelva ha reclamado al Gobierno español que aplique el mismo marco normativo que los gobiernos de Italia o Portugal en las autorizaciones del uso de productos fitosanitarios para combatir las plagas en los cultivos de frutos rojos, de forma que los productores españoles puedan competir en los mercados en las mismas condiciones que los de otros países.

La Asociación ha advertido que la falta de soluciones alternativas a los productos fitosanitarios, especialmente para la desinfección de suelos, para la que ya no se dispone de productos con autorizaciones excepcionales para su uso, pueden lastrar la producción española de fresas y berries; además de la competencia de terceros países (Egipto, Marruecos, Turquía) cuyas producciones no tienen la misma normativa ni las mismas dificultades, sobre todo en lo relativo a costes de producción, “lo cual no es justo”.

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, lo ha dicho en el Comité Mixto Hispano-Franco-Italiano-Portugués, del que forma parte como integrante del Grupo de Contacto de la Fresa, uno de los que engloban este Comité, celebrado en Lisboa y presidido por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda.

Precisamente el informe del Grupo de Contacto de la Fresa, celebrado el pasado 9 de mayo, recogía la necesidad de unificar las políticas y reglamentos de los gobiernos de los integrantes del grupo y a nivel europeo sobre las autorizaciones del uso de productos fitosanitarios para “que no se produzcan agravios que redunden en la igualdad de oportunidades y de condiciones de los mismos sectores de diferentes países”.

Los representantes de Italia, Francia y Portugal del Grupo de Contacto de la Fresa trasladaron también su preocupación por el incremento de costes desmesurado, que está afectando a la viabilidad de las explotaciones, al tiempo que advirtieron de la creciente competencia de países terceros en el mercado europeo.