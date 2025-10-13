Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía apuesta por la transformación digital con un proyecto sobre Inteligencia Artificial

Con el propósito de fortalecer la competitividad y la innovación en las cooperativas agroalimentarias andaluzas, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha puesto en marcha el proyecto 'Transformación digital en cooperativas agroalimentarias mediante Inteligencia Artificial y Nuevas Herramientas Digitales', enmarcado en la Línea 4 de Innovación y Competitividad Empresarial de la Economía Social, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

La iniciativa nace ante la necesidad urgente de acelerar la digitalización del medio rural y del sector agroalimentario, dos ámbitos estratégicos que deben adaptarse al nuevo contexto tecnológico para garantizar su sostenibilidad económica, social y medioambiental.

El programa contempla la realización de un test de madurez digital en 32 cooperativas de todas las provincias andaluzas, como punto de partida para diseñar planes de transformación tecnológica adaptados a sus necesidades. Posteriormente, se han desarrollado ocho jornadas formativas y de asesoramiento especializado, centradas en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), la automatización de procesos y otras herramientas digitales clave para la mejora de la eficiencia operativa. Asimismo, se ha celebrado una jornada de sensibilización para promover el uso de la IA en el ámbito cooperativo.

'Transformación digital en cooperativas agroalimentarias mediante Inteligencia Artificial y Nuevas Herramientas Digitales'

“La transformación digital no es una opción, sino una necesidad estratégica para que nuestras cooperativas sigan siendo competitivas en un entorno cada vez más complejo y globalizado. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades únicas para optimizar la gestión, reducir costes y mejorar la toma de decisiones”, destaca Jaime Martínez-Conradi, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Objetivos

Entre los objetivos principales del proyecto se encuentran conocer el nivel de madurez digital de las cooperativas participantes, capacitar a los equipos en el uso de herramientas de IA y digitalización aplicadas al negocio, promover la reducción de costes y la escalabilidad de las operaciones mediante tecnologías avanzadas, diseñar una hoja de ruta estructurada hacia la digitalización total de los procesos de gestión así como mejorar los resultados operativos y financieros del conjunto del sector.

El proyecto cuenta con la participación de más de cien profesionales y técnicos de 32 cooperativas, que reciben formación práctica impartida por expertos en transformación digital, inteligencia artificial, Business Process Automation (BPA) y Robotic Process Automation (RPA).

'Transformación digital en cooperativas agroalimentarias mediante Inteligencia Artificial y Nuevas Herramientas Digitales'

Con esta iniciativa, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía reafirma su compromiso con la modernización del cooperativismo andaluz, impulsando la adopción de tecnologías disruptivas que fortalezcan su sostenibilidad, eficiencia y capacidad de innovación.